Traitement – Des porteurs du virus suivis à domicile

Des exceptions ? Des porteurs du coronavirus sont traités à domicile et non à l’hôpital. Une carte détaillant les lieux de prise en charge des cas positifs en cours de traitement et ceux qui sont guéris dans la capitale, établie par le Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 à la date du jeudi 16 avril, montre que trois personnes dans la ville d’Antananarivo suivent des traitements à domicile. Une source au sein du CCO indique, en outre, que les deux porteurs du virus à Fenoarivo Atsinanana sont, également, suivis hors formations sanitaires. « Normalement, tous les cas confirmés doivent être hospitalisés. Mais certains ont demandé de rester chez eux », explique une source au sein du CCO.

Des professionnels de santé sont contre la non hospitalisation des victimes du coronavirus. « Techniquement parlant, c’est risqué. Arriveront-ils à temps à l’hôpital, si jamais ils présentent brusquement une forme grave, comme la détresse respiratoire ? Dans de tel cas, ils ont besoin d’un respirateur », explique un médecin. Un autre de préciser, « le suivi médical à domicile est envisageable, s’il s’agit de cas asymptômatique. Mais alors, ont-ils des médecins pour les examiner régulièrement chez eux ? Quoi qu’il en soit, il y a des traitements qui doivent être faits, même pour les cas ne présentant aucun symptôme du Covid-19 ».

Par ailleurs, ces malades suivis à domicile peuvent présenter un danger pour leurs entourages. « À l’hôpital,

lorsqu’on entre dans la chambre du patient, on est protégé de la tête au pied, afin d’éviter de contracter le virus. Malgré une telle protection, des collègues ont, malencontreusement, attrapé le virus. Si les personnes qui vivent avec ces porteurs du virus et qui sont soignés chez eux, ne font pas attention, elles peuvent, également, contracter le virus », prévient un autre médecin.

À entendre ces professionnels de santé, permettre une victime du coronavirus d’être traitée chez elle n’est pas une décision « technique ». Une telle disposition viendrait-elle confirmer le souci des syndicats des médecins, des infirmiers et des sages-femmes, ainsi que des personnels administratifs du ministère de la Santé publique ? De fait, ils ont déclaré, récemment, que leur ministère de tutelle et ses techniciens sont « lésés » dans cette lutte contre la propagation du coronavirus.