Style varié – Jazz MMC s’attribue une magnifique envolée

Son parcours est réussi, ses multiples succès et exploits en sont la preuve. Le jeune chanteur-danseur d’Antsiranana file sur de bons rails, à l’heure actuelle.

En 2015, sa chanson « Anao tiako » l’a propulsé dans la cour des grands. À partir de là, Mohamed Ibrahim alias Jazz Makoa Mifangaro Culture, ou Jazz MMC, entame un parcours sans faute et réalise un grand pas en avant dans sa jeune carrière.

Il a démarré avec la danse dans le milieu artistique en participant à maintes reprises à différents concours organisés à Antsiranana avec plusieurs trophées gagnés. Par la suite, Jazz MMC s’est fidélisé au micro. Débrouillard et surtout compétent, le voilà aujourd’hui, capable de mériter et surtout de confirmer la place qu’il occupe dans la grande famille des artistes. Sans aucun complexe, le jeune artiste, bien motivé et déterminé à réussir coûte que coûte, parvient à s’offrir une ascension fulgurante. Sans surprise et en toute logique, doté d’une expérience et d’une maturité qui lui sont propres Jazz MMC est loin de sombrer ou de s’effondrer.

En sa compagnie durant de nombreux tours d’horloge, ses fans sentent qu’il est toujours capable de partager et d’offrir une atmosphère spéciale.

Bilan positif

Avec le cœur d’une part et la forte l’envie d’autre part, mélangés par sa capacité physique, ce chanteur danseur se dote d’un coup d’éclat époustouflant et flamboyant devant son public.

Jazz MMC, bien inspiré par le gweta du groupe togolais Toofan et également par ses propres styles dé­nommés le waza et le waza awoe, répond toujours présent une fois sollicité. Doté d’un bilan positif, les fêtards peuvent s’offrir largement de grands moments d’évasion et d’éclatement durant son intervention. Dans ses multiples compositions, ses thèmes reflètent souvent le quotidien avec une musique palpitante.

« Je ne souhaite à aucun moment ni défaite ni échec», a déclaré le lauréat du concours Voix de l’océan Indien 2016.