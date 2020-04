Remake – Jior Shy revisite « Koragno mangingingny »

« Koragno mangingingny » inspire Jior Shy. Un grand hommage adressé au défunt Jean Fredy, le célèbre auteur-compositeur de cette chanson populaire des années 70-80. Ce remar­- quable chanteur-guitariste, originaire du district de Fenoarivo Atsinanana, fortement inspiré par le basesa et le blues, était qualifié de grand pilier du vazo kaiamba, à l’époque des disques vinyle 45 tours. Maintenant encore, ses multiples tubes tels « Afompitiavana », « Anjarantsika roa », « Gorisagorisa », « Sigara mentola », «Tambitamby lava », « Ma bonne étoile », « Hody », « Very maina », « Jeri­jery », ont leurs échos.

Le remake signé Jior Shy, la jeune star antsiranaise, est génial et superbe. La réalisation du clip est confiée à Dr Jordan Daewoo et le son porte l’empreinte de Floginot Bezara. À son tour, Jior Shy a revisité « Koragno mangingingny » à sa manière. Une grande réussite marquée par ­une mise en scène originale mélangée à une magnifique chorégraphie bien maîtrisée par les participants.

Par son parcours ascendant et fructueux, Jior Shy, l’interprète de « Tsara mifankatia Za fa tombé », « Very place », « Valeurko », « Baban’i Amba », « Feno tsy miontsagna »… est, à l’heure actu­elle, apprécié par son répertoire basé sur le rythme tropical. Outre sa notoriété à Madagascar, il est aussi connu dans l’océan Indien (La Réunion, Maurice, Mayotte) et en Europe.