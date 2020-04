Paiement des pensions de retraite – Des séniors traversent le désert

Bredouille. Ramaholison revient de la perception principale d’Anosipatrana à pied. Il est au courant de la réorganisation du paiement des pensions de retraite mais a quand même tenté sa chance. « On m’a expliqué que mon tour sera pour le 27 avril. Toutefois, nous avons perçu notre pension vers mi-mars, je ne me souviens plus si c’était le 16 ou le 17. Avec cette mesure, il y a un grand décalage alors comment vais-je faire pour y arriver », s’indigne-t-il.

Ramaholison est fonctionnaire retraité. Souffrante, sa femme a du abandonner son métier de couturière. La pension de retraite constitue la seule source de revenu de sa famille. Ainsi, d’habitude, ce foyer peine à joindre les deux bouts et avec cette mesure prise, il lui faut encore parcourir dix jours supplémentaires. « Je comprends la décision des autorités pour sécuriser les séniors mais je me demande s’il était possible d’avancer la date du paiement des pensions de retraite » affirme-t-il.

Dans le contexte de la crise sanitaire qui prévaut, le trésor public a mis en place une nouvelle organisation pour le paiement des pensions des retraités de la fonction publique au niveau des trois régions touchées par l’épidémie du coronavirus. Le calendrier a été ainsi étalé du 17 avril au 27 avril. Pour ceux qui ont un numéro de pension se terminant par 0 et 1 ont eu de la chance car le cycle d’un mois est respecté. Ceci n’est pas le cas pour les titulaires de cartes terminant par les lettres B et C. il leur faut encore patienter dix jours.

Hier, des membres du gouvernement se sont déplacés dans plusieurs agences pour constater le respect des mesures spéciales instaurées. Une initiative appréciée et à poursuivre avec quelques ajustements.