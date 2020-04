Orange pro league – Terminer la saison à tout prix

Depuis le début de la période de confinement, l’Orange Pro League a dû faire l’impasse sur deux journées, en l’occurrence la 16ème (21-22 mars) et la 17ème (11-12 avril). Derrière, il reste une autre échéance prévue pour ce mois-ci, à savoir la 18ème (25-26 avril). Cependant, l’association des Clubs élites d e Football de Madagascar se veut rassurant, malgré cette situation difficile : « On se réunira, une fois que la période de confinement sera terminée, afin de nous pencher sur la suite de la compétition. Mais une chose est sûre, on mènera la saison à son terme à tout prix ».

Initialement, l’exercice 2019-2020 devait se conclure en juin. Mais avec les reports engendrés par la pandémie de coronavirus, il s’avère improbable d’honorer ce deadline.

La 22ème et dernière journée sera ainsi repoussée en juillet, voire même août si la crise sanitaire persiste. Tout dépendra de l’évolution de la pandémie.

Délai supplémentaire

L’association CFEM doit jongler avec d’autres contraintes : « Il faudra trouver un terrain d’entente avec la fédération, afin d’établir un nouveau calendrier, pour éviter que les matches se chevauchent avec les rencontres de la D2 et de la coupe nationale. Il faudra séquencer les dates et les sites, vu le nombre réduit de stades disponibles et vu que plusieurs clubs de la Pro League sont aussi engagés en coupe ».

Il ne s’agit pas d’un cas isolé, car tous les pays d’Afrique font face au même problème. De ce fait, la Confédération Africaine de Football devrait se montrer indulgente et accorder un délai supplémentaire de manière globale. Ce qui permettra à chaque fédération de terminer les championnats et coupes, afin de déterminer les noms de leurs représentants respectifs pour les prochaines éditions de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la CAF.