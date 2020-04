Météo – L’hiver sera chaud

La période estivale touche presque à sa fin, la Grande île entre progressivement dans la période hivernale. L’hiver sera de température normale à plus chaude dans les hautes terres.

D’après, le bulletin des prévisions saisonnières de la météo, avant-hier, on pourrait s’attendre à une tendance de températures normales à plus chaudes, notamment dans les hautes terres et dans la partie Est. Dans le bulletin, il est indiqué clairement que la température normale sera environ de 20.6°C à Antananarivo pour le mois d’avril. « Si l’on se réfère à la moyenne saisonnière, on observera une augmentation de 0,5°C par rapport à la température moyenne », explique Anzela Mamiarisoa Ramarosandratana, Chef de service des adaptations aux techniques de pointes, au niveau de la direction des recherches et développements hydrométéorologiques, joint au téléphone hier. Le temps sera généralement sec pour les hautes terres centrales.

« Pour trois mois, entre autres pour les mois d’avril, mai, juin, le temps sera sec sauf pour la partie Est des hautes terres », enchaine la responsable. Pour la partie Ouest et Nord, le mercure sera plus chaud par rapport à la température normale. Entre le mois d’avril et le mois de Juin, les températures moyennes seront plus chaudes dans les deux parties de la Grande île, entre autres dans dix régions à savoir Diana, Sava, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Menabe, Bongolava, AtsimoAndrefana, Androy. Pour le moment, nous sommes encore en automne où le froid et le chaud vont encore se succéder. Le froid hivernal se fera ressentir dès le début du moi de mai, selon le technicien.

Faibles précipitations

« Nous sommes en période de la fin des saisons des pluies, mais toutefois il y a encore des résidus orageux dans quelques parties de l’île », indique Anzela Mamiarisoa Ramarosandratana. Les précipitations seront légèrement supérieures à la normale saisonnière, selon le bulletin. C’est le cas dans les régions Diana, Sava, Analanjirofo, les versants Nord des régions Sofia, Atsinanana, Menabe, les versants Ouest des régions Vakinankaratra, Amoron’i Mania, le versant Sud-ouest de la région de Bongalava, les régions MatsiatraAmbony, VatovavyFitovinany, Ihorombe et Atsimo Atsinanana et le versant de la région Anosy.

Pour quelques régions les précipitations seront légèrement inférieures à la normale saisonnière. C’est le cas dans le versant Sud de la région de Sofia, les régions Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava, Analamanga, Itasy ; au niveau des versant Est des régions Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Alalotra Mangoro, et le versant Sud de la région Antsinanana, Antsimo Andrefana, Androy et le versant Ouest de la région Anosy.