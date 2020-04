Mesure – Didier Ratsiraka recommande le renforcement du confinement

Le devoir de partager un avis. C’est ainsi que Didier Ratsiraka, ancien président de la République, motive la publication qu’il a faite hier, sur sa page Facebook. Dans ce post, l’ancien chef de l’État propose qu’« il vaut mieux continuer et renforcer les mesures de prévention et de confinement qui ont été prises jusqu’ici (…) ».

Pour l’amiral en retraite, « il vaut mieux s’occuper de nos compatriotes qui vivent dans la précarité et la pauvreté mais bien vivants ». Il estime que le pays dispose d’assez de réserves de vivre pour soutenir les ménages les plus vulnérables. « On peut toujours améliorer la distribution de l’aide (…) », ajoute-t-il. À lire sa publication, c’est moins cher payé qu’affronter l’explosion du coronavirus avec les limites criantes du système de santé.

La publication de Didier Ratsiraka laisse, toutefois, la porte ouverte à un allègement des restrictions sanitaires. Selon ses dires, il vaut mieux « adoucir », les mesures de prévention et de confinement, « en fonction de l’évolution de la situation, plutôt que d’annuler et reprendre après ». Alors que certains plaident pour un « déconfinement partiel », d’autres voient en la sortie de l’amiral, hier, une préparation psychologique à la future décision présidentielle sur le sujet.