Kraoma – Les employés réclament la tête du DG

Enième revendication. La coupe n’est pas seulement pleine pour les employés de Kraoma, elle déborde. Une vidéo montrant le porte-parole des employés, Dina Andrianirina lisant une lettre adressée au président de la République, avec une centaine d’employés cadres, agents de maîtrise et ouvriers derrière lui, est envoyée sur Youtube et auprès de divers organes de presse.

La lettre lue à haute voix détaille les raisons pour lesquelles l’actuel directeur général de Kraoma, Nirina Rakotomanantsoa, doit quitter son poste. « Premièrement, la société est en arrêt de travail depuis neuf mois sans que nous n’ayons constaté des efforts de recherche de solutions durables alors que nous avons toujours avancé que Brieville est en mesure de produire de la chrome avec les moyens du bord. Ensuite, nous dénonçons l’autorisation qu’il a accordée à des opérateurs à extraire dans les sites miniers de Kraoma, à Betsiaka, à Andranganala et à Maevatanàna. Et nous réclamons notre salaire non payé depuis quatre mois » détaille alors le représentant du personnel. L’existence de chrome détournée pour vente en cachette, dont les employés disent en détenir les preuves, a été également exposée. Ils font ainsi un appel direct au président de la République, Andry Rajoelina car toutes les tentatives de recherche de solutions avec les voies hiérarchiques ont échoué.