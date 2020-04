Guérir – En partant des pratiques traditionnelles

Le coronavirus a remis la pharmacopée traditionnelle sous les feux de l’actualité, avec la possibilité de lui ouvrir de nouvelles pistes vers la modernité. C’est un thème traité en profondeur par l’ancien Newsletter La Lettre du mercredi dans son n°14 du 21 juin 2006, avec en arrière-plan la forte personnalité et l’œuvre du Pr Albert Rakoto Ratsimamanga. Il a paru opportun à Bemiray d’en reprendre aujourd’hui les grandes lignes.

Albert Rakoto Ratsimamanga a laissé en plus du grand héritage à l’esprit scientifique la vertu de l’humilité. Un cursus universitaire pluridisciplinaire, une curiosité intellectuelle inextinguible, et une discipline de vie spartiate ont ouvert à cette intelligence vive les portes d’un Club restreint, l’Académie des Sciences d’outre-mer. Le professeur aurait pu thésauriser cette valeur dans la magnificence des recherches de pointe. Au contraire, pour positiver davantage encore sa science, il l’a mise à l’écoute des plus humbles, les tradipraticiens, afin de mieux connaître l’art traditionnel de guérir, et d’essayer ainsi de construire une passerelle entre cet art et les sciences médicales. Les interventions et communications qu’il a effectuées à l’Académie Malgache constituent des traces dans cette voie.

La législation ne fait pas la part belle à l’art traditionnel de guérir ou de soulager, alors que la population manifeste majoritairement un attachement fonctionnel en y recourant lorsque surviennent les épreuves. La loi est ambigüe en se refusant de faire le tri entre toutes les formes de pratique traditionnelle où se retrouvent rebouteux, guérisseurs de tous poils, praticiens de la pharmacopée traditionnelle, masseurs, astrologues, guides animistes… L’amalgame ne favorise pas un climat serein pour un épanouissement de cet art dans ses multiples domaines. Cette absence de nuance est peut-être le résultat du réflexe inconscient d’une modernité mal comprise et d’un christianisme mal assimilé qui rejettent les pratiques traditionnelles, et l’art de guérir en particulier, comme des us irrationnels et suspects.

Le rapprochement du pôle positif et du pôle négatif pour produire l’étincelle, la recherche de la contradiction pour la dépasser, sont autant de démarches permettant d’appréhender le progrès de l’art traditionnel pour guérir. La médication la plus utilisée, jadis, pour guérir d’un rhume était l’inhalation de feuilles d’eucalyptus blanc. Pour saisir les vertus de cette plante propres à rétablir un équilibre suite à un dérèglement physiologique, on peut inverser l’expérience : humer la fleur de l’eucalyptus blanc provoque des éternuements, voire un véritable rhume… L’observation a permis à l’homme de trouver dans la nature poisons, contrepoisons, recettes médicamenteuses, et la somme de ces connaissances constitue un patrimoine que l’on aurait tort de négliger ou de mésestimer.

P.M.M. pratique le massage traditionnel et conseille sur l’utilisation des médications extraites de plantes. Elle a érigé en théorie son expérience et son savoir acquis auprès des autres praticiens dans différentes régions. Dans son cabinet, elle aligne des fioles et des fioles d’huiles essentielles, car les plantes dans leur état naturel ne sont pas d’usage pratique, occupent beaucoup de places, et se conservent mal. Les huiles autorisent une précision dans la posologie, laquelle ne répond pas nécessairement à des normes scientifiques. C’est l’expérience qui, au fil du temps, permet d’affiner le dosage. P.M.M. s’assure des vertus de chaque type d’extrait en le soumettant à des analyses de laboratoire. L’exercice de son art la met en contact permanent avec les patients, cultive un sens aigu de la responsabilité, et entretient une culture citoyenne.

Culture citoyenne

En excluant les charlatans, brebis galeuses comme il en existe dans toutes les professions, les tradipraticiens

ne peuvent durer que s’ils savent prêter l’écoute, aiguiser leur perception de la psychologie d’autrui, et se responsabiliser dans leur rôle. Une évidence s’impose à l’observation de la santé publique. À cause du prix des médicaments, les soins médicaux représentent un coût encore hors de portée d’une majorité de la population et pas seulement des couches les plus défavorisées. L’art traditionnel, dont plus nombreux sont ceux qui peuvent témoigner des bienfaits que ceux qui portent des préjugés sur ces pratiques, apporte une contribution au bien-être de la communauté.

La survie des dons naturels pour apporter des remèdes à certaines manifestations pathologiques, et la survivance de l’art traditionnel de guérir ne peuvent être assurées que par la préservation de l’environnement originel qui a favorisé leur éclosion. C’est pourquoi les tradipraticiens sont très proches des mouvements militant pour la Conservation de la nature. La déforestation met en péril non seulement la faune, mais aussi les plantes endémiques indispensables pour protéger l’homme contre les maladies. Le même Newsletter, dans une autre parution, met néanmoins en garde contre des affaires de gros sous pouvant lier des bailleurs et certains gros laboratoires étrangers. Des ingénieurs environnementalistes ont ainsi dénoncé des cas de véritable pillage de plantes médicinales. Le projet présidentiel au sujet du coronavirus prévoit fort heureusement une transformation à Madagascar même, et la réalisation des infrastructures nécessaires. La formule est à étendre, n’en déplaise à certains milieux habitués à l’exportation de produits bruts non travaillés.