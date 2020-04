Education – Des rations à emporter pour les écoles dans le Sud

Un filet de sécurité pour les enfants du Sud a été organisé depuis la fermeture des écoles dans le pays pour cause de coronavirus et en ce moment difficiles. Environ soixante-seize tonnes de vivres seront distribuées depuis le 14 avril à près de vingt-quatre milles élèves dans les cinquante-huit écoles dans quelques circonscriptions scolaires du Sud. Quatre circonscriptions scolaires en sont les bénéficiaires, entre autres les circonscriptions scolaires de Toliara I, Toliara II, Sakaraha et Betioky Sud. Ces rations ont été distribuées depuis la semaine dernière, dont mille élèves ont en bénéficié. Elles contiennent des sèches-riz, des légumineuses et de l’huile enrichie en vitamine.