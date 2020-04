Dépistage – Deux mille personnes passent au test

Deux mille cent cinquante-deux personnes ont effectué des tests de dépistage du coronavirus, depuis le début de l’épidémie. « Nous avons réalisé quatre-vingts tests avant la confirmation des premiers cas. Depuis, deux mille trois cent cinquante-sept tests ont été effectués », précise le Pr Gaëtan Duval Solofomalala, secrétaire général du ministère de la Santé publique, hier.

Le Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19 a rapporté six nouveaux cas contacts confirmés, hier. Trois à Antananarivo et trois dans la région Atsinanana. D’après les détails fournis par la porte-parole du CCO, le Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, il s’agit de trois femmes âgées de 51 et de 18 ans, et de trois hommes âgés respectivement de 23, de 35 et de 41 ans. Trente-trois sont guéris, tandis que quatre-vingt quatre sont toujours sous surveillance médicale.

Par ailleurs, des techniciens en santé ne sont pas satisfaits du nombre de tests réalisés et de celui de cas détectés. « La France, les États-Unis réalisent plus de neuf mille tests par jour. Même des pays africains peuvent effectuer jusqu’à mille tests par jour. Et nous, on en a fait que deux mille, en un mois. Si cela se trouve, il y a des cas non dépistés dans la communauté », s’alarme un médecin. Des sources affirment que nos moyens sont limités.