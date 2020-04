Conseils des ministres – L’état d’urgence sanitaire prolongé

Le président de la République ajoute quinze jours de plus à l’état d’urgence sanitaire. La santé publique est toujours considérée en péril.

Rebelote pour quinze jours. Andry Rajoelina, président de la Répu­blique, a pris en conseil des ministres, un nouveau décret de prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national.

À l’instar des deux premiers, l’état d’urgence sanitaire décrété par le conseil des ministres, dure quinze jours. Un délai qui s’écoule depuis, hier. À la lecture de l’acte présidentiel, « sécurité sanitaire et calamité publique », sont notamment, les raisons de cette prolongation. Le Chef de l’État devrait indiquer dans son allocution à la nation, demain au plus tard, les mesures qui accompagneront la nouvelle quinzaine d’état d’urgence sanitaire.

Il est probable que le couvre-feu qui court de 20 heures à 5 heures, soit maintenu. Lors de la dernière prolongation de la situation d’exception sur le territoire national, Andry Rajoelina a souligné dans son discours que « la réunion de plus de cinquante personnes est interdite ». Cette mesure pourrait aussi éventuellement être reprise. Tous les lieux de réunion, de fête, de restauration et de culte resteront ainsi clos.

Confinement ou pas ?

Les établissements scolaires et universitaires devraient rester fermés, également. Au-delà de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, tout le monde s’interroge sur la suite que le président de la République donnera au confinement dans les régions Analamanga et Matsiatra Ambony, ainsi que dans la ville de Toamasina.

Au sein des cercles d’analystes et observateurs, ainsi que des acteurs politiques, le débat porte sur l’opportunité de maintenir ou non, le confinement. Certains requièrent sans ambages la levée des restrictions sanitaires afin de relancer l’économie et alléger leurs conséquences sociales. Des entreprises commencent, effectivement, à procéder à des chômages techniques. Des ménages se retrouvent sans revenus.

Toutefois en considérant les risques sanitaires, les experts et même des ténors de la politique plaident aussi pour le maintien du confinement. S’il y a ceux qui sont favorables à une reprise progressive de la vie quotidienne, les responsables sanitaires martèlent le contraire. La multiplication des cas contacts n’est pas rassurante.

Certains proposent comme mesure d’accompagnement d’un déconfinement progressif, le suivi strict de l’application des gestes barrières. Comment les autorités procéderont-elles ? Déjà, en confinement, ils ont du mal à faire respecter les mesures sanitaires. La production de caches-bouches à distribuer gratuitement est loin de couvrir les besoins immédiats de la population. Même ceux en vente ne suffisent pas. Un dépistage systématique n’est pas non plus envisageable. L’Institut Pasteur de Madagascar ne tiendra pas la cadence.