Antananarivo – Les transports clandestins gagnent du terrain

8.000 ariary à 9 000 ariary, c’est le prix pour le déplacement vers le centre-ville si on prend un taxi, durant la période de confinement. « Pour Analakely vers Mahamasina, le prix allant de 8000 ariary, or en période normale je transporte pour le prix de 7000 ariary », indique Solofo (Nom d’emprunt), un chauffeur de taxi. Mis à part les taxis qui opèrent, il y a également les taxi-moto qui proposent encore de transporter ceux qui sont pressés ou en retard. Selon un conducteur, c’est une opportunité et une aide en même temps, surtout que bon nombre de personnes en ont besoin.