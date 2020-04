Anosizato – Un piéton blessé par une bombe lacrymogène

Un piéton est blessé par une bombe lacrymogène à Anosizato Andrefana, hier. « Il allait rejoindre sa maison, après sa journée de travail, lorsque l’accident s’est produit. Il se trouvait au mauvais endroit », rapporte une source.

Touché au niveau de la jambe, cet employé d’une entreprise franche à Ankadimbahoaka, a été emmené au centre de santé de base niveau deux (CSB II) de cette commune, pour bénéficier des soins nécessaires. Son état de santé n’était pas à craindre, il aurait rejoint sa maison, hier même.

Les éléments de force de l’ordre ont fait exploser des bombes lacrymogènes à Anosizato-Andrefana, hier, en fin d’après-midi. Leur objectif était de disperser les personnes qui se trouvaient dehors et de les obliger à rentrer chez eux. « Depuis deux jours, plusieurs personnes ont envahi les rues et les trottoirs et tous les recoins des quartiers.

Ils sont chez eux vers midi, mais ils sortent à partir de 14 heures 30, pour jouer au foot, entre autres», enchaine notre source au sein de la commune d’Anosizato Andrefana.