Abel Anicet Andrianantenaina – « Surpris de voir un équipementier inconnu »

Les Barea s’opposent à l’éventuelle arrivée de l’équipementier Le Cercle, comme l’a annoncé publiquement le capitaine, Abel Anicet Andrianantenaina, hier soir.

Réaction attendue du capitaine des Barea de Madagascar, par rapport à l’évaluation de l’appel d’offres pour déterminer le futur équipementier de l’équipe nationale. Abel Anicet Andria­nantenaina s’oppose fermement au choix du comité d’évaluation, en parlant au nom de toute l’équipe bien évidemment. « Nous, les joueurs, sommes surpris de voir en tête de cet appel d’offres un équipementier inconnu, répondant au nom de ‘Le Cercle by Ted’. Cet équipementier n’a aucune référence à ce jour et nous avons des doutes sur tous les points, en commençant par la qualité des produits », a-t-il posté sur les réseaux sociaux, hier soir.

Concertation

Des propos rapidement commentés par les supporters de la sélection, qui se sont tous ralliés derrière lui. Dans notre édition de mardi, nous évoquions cette prise de position des joueurs. Voilà donc Abel Anicet qui vient de la confirmer publiquement.

Le milieu de terrain du Ludogorets Razgrad met également en avant l’importance de l’image véhiculée par l’équipe nationale. Une équipe sous les feux des projecteurs, quart de finaliste de la CAN et qui est désormais suivi par toute l’Afrique. « Nous regrettons l’absence des marques comme Adidas, Nike ou même Puma, lorsque la FMF a lancé l’appel d’offre. Une concertation auprès des équipementiers de renom aurait été logique. Nous estimons que les Barea méritent un équipementier digne de nos résultats et de nos ambitions. Voilà pourquoi nous demandons que cet appel offre soit reconsidéré pour le bien de l’équipe et l’image que nous véhiculons. »

À titre de rappel, les résultats de l’évaluation des offres ont fuité, il y a quelques jours. Le Cercle a obtenu 505 points. Derrière, Macron et Erreà sont respectivement créditées de 342,5 et 336,75 unités.