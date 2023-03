TOLIARA – Maitre Kira soutenu par le ministère des Sports

Le footballeur international, Michel Kira dit Maitre Kira, dont un stade porte son nom à Toliara, a reçu de l’aide de la part du ministère des Sports. Le directeur régional de la Jeunesse et des sports Atsimo-Andrefana lui a remis des vivres, du riz et des légumineuses, du savon, de l’huile et également de l’argent liquide. L’aide entre notamment dans le cadre de l’aide aux sinistrés, et bien que le footballeur de renom des années 80-90 ne le soit pas, le ministère des Sports a tenu à symboliser sa reconnaissance envers l’étoile du football, originaire de Toliara. La remise de vivres s’est tenue dans les locaux de la Jeunesse et des sports Atsimo-Andrefana où Maître Kira a déjà occupé le poste de chef de service du sport fédéral dans le temps. La légende vivante du football a remercié ce geste et a souligné qu’il est encore au meilleur de sa forme car « ne porte pas encore de lunettes pour lire ». Nombreux auraient aimé voir plus de considération pour cette légende vivante, qui vit aujourd’hui à Antananarivo. Le stade Maitre Kira de Toliara a failli perdre son nom pour être remplacé par « stade Manara-penitra ». La réhabilitation de ce stade n’est pas encore aux normes. Nombreux auraient aimé voir Maître Kira devenir un coach professionnel ou un consultant en football d’envergure internationale.