TENNIS – CAT U14 – Mahery Raoily s’incline d’entrée

Fin de parcours. Mahery Raoily a perdu son match en 3 sets 2/6 6/3 3/6 hier face au jeune Tunisien Ben Romdhan Salim. Un match de premier tour comptant pour le championnat d’Afri­que pour les U14 qui se joue actuellement à Lomé-Togo. Par rapport au tournoi d’échauffement, Mahery Raoily a baissé en régime et n’a pas pu montrer son meilleur tennis. « Il n’avait pas le niveau qu’il avait eu durant le warm up. Pas assez fidèle à sa technique de jeu et pas assez concentré par peur de perdre. L’adversaire a été abordable », confie Dina Razafimahatratra, son coach pour ce championnat d’Afrique U14. Malgré la défaite encaissée par nos deux représentants à ce championnat d’Afrique, Mahery Raoily et Mirija Andriantefihasina sont qualifiés en quarts de finale du double et affrontent ce jour les deux Tunisiens Ben Romdhan Salim et Nsairi Skander.