TALATA VOLONONDRY – Un homme âgé disparaît et sa voiture désossée

François Laimbita, un chauffeur âgé de 74 ans n’a pas donné signe de vie depuis lundi. La voiture qu’il conduisait a été retrouvée à Talata Volonondry et ses pièces volées.

Dispari­tion inquiétante de François Laimbita ou Papa, 74 ans. La brigade criminelle a ouvert une enquête le concernant. Il n’a pas donné de nouvelles depuis lundi. La voiture qu’il conduisait a été découverte, jeudi, à Talata Volonondry, mais désossée. Selon sa fille Mihantanirina Clotilde Razanabary, il est parti travailler ce lundi-là. En fait, il est transporteur de marchandises à Isotry. Ses collègues l’ont vu la dernière fois vers 11h, à son stationnement habituel, au rond-point. « Deux jeunes hommes se sont approchés de lui. Ils lui ont proposé de récupérer une cargaison à Soavimasoandro et de la déposer à Andavamamba. J’ignore s’ils l’ont persuadé avec un prix intéressant car il a donc accepté de repartir vide vers Soavimasoandro avec eux », explique-t-elle.

Le patron de Papa a attendu des heures. « Il a ensuite envoyé quelqu’un nous prévenir que Papa rentrera tard puisqu’il travaillait encore. Nous nous sommes impatientés la nuit jusqu’au petit

matin. Puis, le patron nous a demandé s’il était déjà à la maison ou pas », raconte la même source.

Très inquiets

La famille a alors commencé à rechercher et regarder aux morgues des hôpitaux, sans avoir rien trouvé. Elle a déposé une plainte contre X auprès de la brigade de Betongolo avant de publier l’avis de disparition sur Facebook.« Le maire de Talata Volonondry nous a appelé dès qu’il est tombé sur notre annonce, hier [ndlr : jeudi]. Il nous a dit que la voiture a été récupérée dans une forêt et gardée à la gendarmerie locale. Nous nous y sommes dépêchés. Pourtant, Papa n’était pas là. Seul le véhicule y était, sa carrosserie et ses pneus. On a volé le moteur, l’autoradio et toutes les pièces », décrit Mihantanirina Clotilde Razanabary. Les roues ont été protégées avec des antivols. La clé de démarrage était à l’intérieur et le papier sous le siège où Papa a l’habitude de le placer. Une seringue et une corde de nylon ont été abandonnées à bord. Les fins limiers demandent à la famille de leur faire confiance et de les laisser s’occuper du reste. « Nous sommes très inquiets. Nous essayons de nous consoler. Certes, Papa est physiquement capable de conduire et ne porte toujours pas de lunette, mais il ne pourrait pas

tenir longtemps si on le détient quelque part, vu son âge. Nous voulons le revoir. Même si on l’aurait tué, nous voulons son corps », soupire la fille de François Laimbita.