SAFE 2023 – Les femmes encouragées à investir dans de nouveaux secteurs

La première édition du Salon des femmes entrepreneures (Safe) se tient au Novotel Ivandry, en cette fin de semaine. Il s’agit d’une opportunité commerciale et de partages d’expériences, pour les femmes entrepreneures.

«Les femmes sont des leaders nées », disait Mialy Rajoelina, jeudi, dans son discours, lors de la clôture de la campagne de cent jours d’action, en faveur des filles et des femmes, à l’hôtel Carlton Anosy. Hier, les femmes ont démontré leurs compétences à créer et à développer une entreprise, à diriger une équipe, lors de l’ouverture du Salon des femmes entrepreneures (Safe), qui a lieu au Novotel Ivandry, du 17 au 19 mars. Elles sont dans l’agroalimentaire, le textile, l’artisanat, la bijouterie, le tourisme, et même, dans le bâtiment et les travaux publics, entre autres. Elles sont encouragées à s’ouvrir à d’autres secteurs, notamment, ceux qui sont jugés inadéquats aux femmes. « Nous incitons les femmes à investir dans les secteurs dans lesquels, il y a beaucoup plus d’hommes, à savoir, l’énergie renouvelable, la nouvelle technologie, l’économie des finances », soulignait, Fanja Razakaboana, présidente du Groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar (GFEM), coorganisatrice de cet événement avec l’association des femmes entrepreneures dans la région Analamanga.

Accès au découché

Elle note que les femmes ont besoin d’appui pour entrer dans ces secteurs, face aux nombreux obstacles, auxquels, elles peuvent faire face, à savoir, la recherche de financement, l’accès au débouché. « C’est grâce à la volonté qu’on arrive à se surpasser pour soi et aller plus loin dans notre potentiel », indiquait Karine Rajaona Razafindrakoto, directrice générale adjointe chez l’Amélioration continue par les employés (ACPE), durant son intervention, lors du partage de son « Success stories ». Passionnées, ces femmes entrepreneurs et leaders, ont inspiré les jeunes, et notamment, les femmes présentes durant cet évènement. Elles ont prouvé que les femmes sont capables. Et qu’elles ont déjà leur place, dans l’entrepreneuriat. Nombreuses d’entre elles exportent leurs produits à l’extérieur, comme l’Europe, l’Afrique. Les efforts en faveur des femmes entrepreneures se poursuivent. Elles sont encore peu nombreuses, à se lancer dans

l’entrepreneuriat, par rapport aux hommes.