PROJET ODOF DU MICC – Mahajanga a sa miellerie

La réalisation du velirano présidentiel concernant l’industrialisation continue. Une miellerie a été installée à Mahajanga .

Après Ambositra l’autre jour, c’est Maha­janga qui va maintenant avoir sa miellerie. Le ministre Edgard Razafindravahy l’a annoncé hier à la population de Mahajanga lors d’une cérémonie à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) locale. Poursuivant la mise en œuvre de son projet ODOF (One district one factory, ou Un district une usine), une délégation du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), conduite par le ministre Edgard Razafindravahy, a été à Mahajanga hier, avec pour mission d’y ouvrir une unité de transformation de miel. À l’instar de celle d’Ambositra, ce sera une usine de transformation de miel de bonne qualité qui peut être consommé et être en mesure de rivaliser sur le marché, non seulement localement mais aussi à l’échelle internationale. Le ministre a indiqué que la dotation des matériels et équipements pour l’implantation de cette usine procède d’un souhait transmis au Président pour la réalisation de son autre « velirano », car il y a de nombreux producteurs de miel à Mahajanga. Au passage, il a ajouté : « Je voudrais remercier, vous les coopératives parce que vous voulez établir une usine solide qui produit de bons produits ».

Appel à projet

La production annuelle de miel dans la région de Boeny atteint 27 520 litres. Il existe environ 2000 ruches modernes et 351 apiculteurs professionnels dans les districts de Mahajanga II, Mitsinjo, Marovoay et Ambato-Boeny. Edgard Razafindravahy a toujours souligné qu’il n’y a pas de progrès s’il ne part pas de la base. La construction de tout cela est à l’origine de ce grand travail qui se fait à Mahajanga. Il ne s’arrêtera pas seulement au district de Mahajanga, mais tous les districts de la région de Boeny devraient être érigés en zones industrielles cette année. « Le gouvernement dirigé par le Président vous valorise, agriculteurs, apiculteurs », a-t-il déclaré. L’un des objectifs des pépinières industrielles est de réduire l’importation des biens nécessaires à la vie quotidienne dont les produits de première nécessité (PPN) tels que le riz, l’huile, le sucre. Il existe déjà une savonnerie à Mahajanga. « Nous considérons que tous les PPN sont produits ici à Mahajanga ». Comme dans les autres districts où ont déjà été implantées des pépinières industrielles, un appel à projet sera ouvert aux entrepreneurs qui souhaitent gérer l’usine, travailler avec des coopératives. La sélection de cet opérateur sera totalement transparente. Cet appel à projet aura lieu dans 3 semaines.