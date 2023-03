ORANGE PRO LEAGUE – 10E JOURNÉE – Deux matches chocs reportés

Deux affiches ajournées. Deux matches sur les sept prévus ce week-end comptant pour la 10e journée de l’Orange Pro League sont reportés ultérieurement. Ces matches reportés se joueront entre les leaders des deux conférences. Le dauphin de la conférence Nord Cosfa devrait affronter le leader intouchable Fosa Juniors FC, et dans la conférence Sud, Elgeco Plus classé deuxième contre le leader, Cffa. «Les joueurs des clubs concernés appelés en sélection sont libérés pour suivre le regroupement en vue des prochaines journées de qualification à la Can» explique Mirado Rakotoharimalala, directeur du cabinet de la CFEM. Fosa Juniors FC compte trois sélectionnés en l’occurrence Arohasina Andrianarima­nana «Dax», Toky Randrian­tsiferana “Tsiry” et Jean Yves Razafindrakoto. Deux joueurs ont été sollicités pour Cffa à savoir Avotriniaina Tantely Rabarijaona «Dadafara» et Lalaina Rafanomezantsoa, et deux également pour Elgeco Plus, le portier Zaka­nirina Rakotoasimbola «Nina» et Jean Martin Rakotonirina “Datsiry”. Trois des matches maintenus se joueront en province. Dans la conférence Nord, AS Fanalamanga contre TFFC se tiendra ce samedi à Toamasina et Tia Kitra contre Uscafoot le dimanche toujours dans la capitale Betsimisaraka. Pour le groupe du Sud, Dato FC accueillera Mama FC à Manakara, dimanche. Ce samedi, Jet Kintana jouera contre Zanakala FC à Mahitsy et Disciples FC affrontera pour sa part, 3FB Toliara au By-Pass.