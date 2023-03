LUTTE CONTRE LES VIOLENCES – Fnuap remet huit motos, un bureau conteneur et du matériel informatique

Chose promise, chose due. Le Fnuap en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique a remis huit motos et un bureau en conteneur tout équipé pour la brigade féminine de proximité (BFP) de Mahajanga. La région Boeny, la préfecture et la commune urbaine de Mahajanga, pour leur part, ont reçu du matériel informatique. Neuf autres régions ont aussi reçu la même donation. La cérémonie de remise officielle s’est déroulée mercredi, au siège du commissariat central de Mahajanga-be. Ce, en présence du gouverneur Mokhtar Andrian­tomanga et du ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général Rodellys Fanomezantoa Randria­narison. L’action entre dans le cadre du partenariat entre le Fnuap et le ministère de la Sécurité publique dans le cadre de la mise en place de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants et le genre. Elle rejoint la réalisation de l’engagement n°1 du Président « la paix et la sécurité » a souligné le ministre.