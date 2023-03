INFRASTRUCTURES – Réfection de la rue à Ampasika en pavet autobloquant

La direction des infrastructures au sein de la région Boeny va procéder à l’embellissement de la rue à partir du siège de la Jirama à Ampasika et qui débouche vers les brocanteurs à Ambovoalanana. La chaussée submergée par du sable et de l’eau stagnante sera transformée en pavet autobloquant. Des îlots et jardins seront construits au milieu de la voie pour embellir l’endroit. Le projet sera financé par la région. Un « plan d’exécution » a déjà été élaboré depuis le 15 mars durant la descente sur place. La longueur de cette route en construction est d’environ 480 mètres. Les trottoirs, un mètre de largeur, pour piéton seront implantés de chaque côté de la route. Un préavis a été lancé depuis un mois pour les ménages et riverains qui occupent cette route. Ils doivent être déjà partis des lieux.