FOOTBALL – CAN 2023 – La Centrafrique mise sur ses expatriés

La double confrontation entre Madagascar et la Centrafrique est capitale pour ces deux nations en bas du tableau du groupe E. Les deux équipes sont condamnées à assurer la victoire.

Six précieux points en jeu. Les deux nations, en l’occurrence la Répub­lique centrafricaine et Madagascar, qui occupent les deux dernières places du groupe E en vue de la qualification à la coupe d’Afrique des nations 2023 sont condamnées à arracher la ou les deux victoires pour la double con­frontation du 23 et du 27 mars. D’après la liste des vingt-six Fauves du Bas-Oubangui centrafricains publiée par sa fédération ce jeudi, sa sélection est composée en majorité des expatriés, dix-huit en tout. Seule- ment huit sur les vingt locaux en regroupement depuis plus d’un mois ont été retenus par le sélectionneur, l’hispano-suisse Savoy Raoul.

Ce dernier a récupéré les cadres comme Geoffrey Kondogbia qui évolue à l’Atletico Marid en Espagne, Louis Mafouta l’attaquant du Quevilly Rouen en Ligue 2 en France, ainsi que d’autres qui jouent aux États-Unis, en Arabie-Saoudite et aussi quelques jeunes qui viennent de disputer la Can U20 comme Tony Biakolo sous le maillot du Toulouse FC en France. Six des expatriés des Fauves jouent en France, deux en Espagne et un chacun aux États-Unis, à Luxem­bourg et en Chine. Après l’incertitude de Marco Ilaimaha­ritra du club Belge Charleroi qui attend en ce moment la naissance de son enfant, le défenseur de la JS St-Pierroise Ando Manoelan­tsoa ne sera pas disponible en raison de sa blessure. Ainsi, il ne reste plus que vingt-trois Barea pour affronter et assurer la victoire contre les Fauves.

Effectif réduit

Le rassemblement du côté malgache débutera ce dimanche et verra la présence des dix locaux de l’Orange Pro League et trois expatriés, à savoir Ibrahim Amada de l’Al Qadsiah au Qatar, Melvin Adrien du Thonon-Evian en France et Njiva Rakotoharima­lala de l’Al Jandal. Les quatre dernières rencontres entre les deux pays ont été marquées par une victoire chacune et deux matches nuls. Lors du dernier match, la Centrafrique a défait Madagas­car 2 buts à 1, comptant pour la qualification à la Can 2016.

Les deux équipes se sont séparées un partout une semaine plus tôt à domicile. En 2015, en double confrontation toujours et en l’espace de trois jours, les Barea se sont imposés largement 3 à 0 à l’aller à l’extérieur. Les deux camps se sont, par la suite neutralisés, 2 partout au retour à Madagascar. Les deux prochaines journées pour le groupe E sont donc capitales pour les deux formations lanternes rouges, la Centrafricaine en troisième position (1 point, -1) devant Madagascar (1 point, -3). Les hommes du coach Nicolas Dupuis ont ainsi intérêt à assurer le match aller à domicile et aussi au retour en terrain neutre, au Cameroun. Le technicien français a annoncé hier dans une interview de l’OPL Show que «mon contrat de sélectionneur s’arrête en septembre (…) qualifié ou pas j’arrêterai en septembre (…) parce que j’ai d’autres choses à faire et que je suis motivé par autre chose (…) mais je ferai tout pour qu’on soit qualifié».