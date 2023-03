EUROPA LEAGUE – Loïc Lapoussin en quarts

À trois pas du sacre. Le club belge de l’international malgache, Loïc Lapoussin, le Royale Union Saint-Gilloise se qualifie en quarts de finale de l’Europa League 2022-2023 avec un cumul de 6 buts contre 3. Le club dauphin du championnat de Belgique s’est imposé sans trembler à domicile 3 buts à 0 contre l’Union de Berlin en huitièmes de finale retour la nuit du jeudi, au stade de Lotto Park. Au match aller, les deux formations se sont séparées sur le score de trois partout le 9 mars. L’ailier gauche des Barea a inscrit dans les temps additionnels (90e+4) le troisième but du KO du club onze fois champion belge. St Gilloise a dominé le match retour sur tous les plans. Teddy Teuma a ouvert la marque à la 18e et Jean-Thierry Lazare creuse l’écart en deuxième période (63e). De plus, l’équipe allemande jouait à dix durant les dix dernières minutes. Le club vice-champion de la Belgique, l’Union St Gilloise rejoint ainsi les grands clubs européens en quarts de finale dont deux Italiens à savoir la Juventus et l’AS Roma, Manchester United pour l’Angleterre, Seville FC pour l’Espagne, Sporting Club Portugal, Leverkusen pour l’Allemagne et Feyenoord Rotterdam pour les Pays-Bas.