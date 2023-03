ENTREVUE – Le FFKM reçoit la CENI et les chancelleries

Une valse de visiteurs a été aperçue au bureau du pasteur Irako Andriamahazosoa, président en exercice du FFKM, hier. Il s’agit du président de la CENI, du représentant résident des Nations Unies et de l’ambassadeur de France.

Des visites intrigantes. La succession de visiteurs de marque en une matinée au bureau du pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa, président en exercice du Conseil oecuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), hier, à Ampandrana, a attiré l’attention. Successivement, c’est Andrianarisedo Retaf Arsène Dama, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Issa Sanogo, coordonnateur résident des Nations Unies et Arnaud Guillois, ambassa­deur de France, accompagné de Eric Navel, conseiller à l’ambassade de France, qui ont été reçus par le président du FFKM dans son bureau. S’agissant de son entretien avec le patron de la CENI, du moins, les préparatifs électoraux ont été au centre des discussions.

Le pasteur Irako Andria­ma­hazosoa, en personne, et Jean-Louis Andriamifidy, directeur de cabinet du président de la CENI, l’ont confirmé. Selon ce dernier, le boss de la commission électorale a remis au président du FFKM, les invitations des quatre chefs d’églises, à prendre part au cadre de concertation multi-acteurs qui se tiendra vendredi prochain. Andrianarisedo Retaf Arsène Dama aurait ainsi expliqué au président en exercice du Conseil oecuménique, les objectifs de ce rendez-vous du 24 mars.

“Il s’agira d’échanger sur la façon de préparer au mieux les élections, afin qu’elles soient apaisées et débouchent sur des résultats acceptés par tous et soient un socle de stabilité pour le pays”, rapporte Jean-Louis Andriamifidy. Le pasteur Irako Andriamahazosoa a accusé réception des invitations qui lui ont été remises. Il a d’emblée affirmé que le FFKM sera présent au rendez-vous. Que les quatre chefs d’églises essayeront de tous y être.

Observation électorale

“Le FFKM estime qu’il est opportun de tenir un tel rendez-vous. Premièrement puisque le FFKM a toujours appelé à un dialogue large, voyant la participation de tous, puisqu’il est question d’une nation commune. Deuxièmement, l’élection est une chose importante. Aussi, sa réalisation pour atteindre l’objectif de transparence, de vérité et d’apaisement pour le développement, est la responsabilité de tous”, déclare le président du FFKM. Le pasteur Irako Andria­mahazosoa a profité de cette brève explication pour appeler tous les acteurs concernés à répondre à l’invitation de la CENI. Il n’a toutefois pipé aucun mot, ni sur la teneur de son entrevue avec le coordonnateur résident des Nations Unies, ni sur sa rencontre avec l’ambassadeur de France. Il est probable néanmoins qu’ici aussi, les préparatifs électoraux, notamment la présidentielle, mais également la conjoncture politique pré-électorale ont été au menu des échanges.

Les questions pourraient avoir porté sur les intentions et les objectifs des initiatives de l’Église. Comme il l’a annoncé au début de l’année, le Conseil oecuménique des églises chrétiennes de Mada­gascar compte tenir des consultations élargies pour “la reconstruction nationale”. Une démarche qu’il compte démarrer à la fin du mois avec une réunion de trois des représentations des trente-cinq régions du FFKM. Il y aura ensuite des consultations dans chacune de ces régions, en vue d’une réunion avec les enfants de l’Église, à Antananarivo, en août.

Outre l’initiative de cette consultation élargie, le FFKM compte également prendre une part active à l’élection présidentielle. Ceci en s’alignant en tant qu’observateur électoral. L’idée est que chaque bureau de vote verra la présence d’observateurs électoraux arborant le dossard du Conseil oecuménique, baptisé “Andrimaso”. À l’issue de la passation à la présidence du FFKM, le 22 janvier, il a été dit que l’Eglise ne s’en tiendra qu’aux rapports de ses observateurs au sein de “Andrimaso”.

