DéCORATION – La France reconnaissante à deux anciens directeurs de l’AFT

Deux anciens directeurs de l’Alliance française de Tananarive (AFT) ont été décorés hier par le gouvernement français à travers son ambassade à Mada­gascar. Il s’agit respectivement de Modeste Rakotomalala qui a été promu Chevalier de la légion des arts et cultures français, et de Julien Rakotonaivo qui a été élevé Officier de la légion d’honneur des arts et cultures français. La cérémonie de remise de ces décorations s’est tenue hier à la résidence de l’ambassadeur de France, Arnaud Guillois, en présence des ministres Lalatiana Rakotondrazafy (Commu­nication et culture) et Valery Ramonjavelo (Transports et météorologie) Arnaud Guillois a expliqué que leur travail est un honneur pour la France et elle n’a pas hésité à leur décerner cette décoration. À part le fait d’avoir été, tous les deux des anciens directeurs de l’AFT, Modeste Rakotomalala et Julien Rakotonaivo ont aussi contribué à la promotion de la langue française à Madagascar depuis de nombreuses années. Dans une brève allocution, Julien Rakotonaivo a indiqué que « Madagascar est honoré, parce que les Français lui accordent ce genre de reconnaissance ».