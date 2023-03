BASKETBALL – MONDIAL 3X3 – La ville de Vienne fin prête

À 72 jours de l’ouverture de la coupe du monde de basketball 3×3 qui aura lieu du 30 mai au 4 juin à Vienne, Autriche, tout est fin prêt pour recevoir l’évènement planétaire. Pour dépayser les joueurs malgaches, savoir le lieu de la bataille est nécessaire pour éviter tout effet de surprise que ce soit sur le climat que ce soit sur l’altitude.

Vienne, la ville où se déroulera la compétition mondiale se situe à 8 076 km à vol d’oiseau d’Antananarivo. Elle se trouve à l’Est du pays et traversée par le Danube. Peuplée d’environ 1,9 millions d’habitants, c’est la sixième plus grande ville de l’Union européenne par la population municipale. Vienne est située à 1 243 km de Paris, à 651 km de Berlin et à 1 112 km de Bruxelles. Coté climat, les hivers sont froids (-1°C) et les étés ont une moyenne de 20°C, peuvent être très chauds et orageux.

La température se situe entre 20-23.4° fin mai et juin. Le mois de mai, la pluie continue de gagner en intensité et en fréquence, la fin du mois de mai s’avère être une période assez humide. Cela se manifeste à travers les fréquents après-midis pluvieux. De plus, le temps se rafraîchit légèrement au point qu’en début de journée, les vêtements chauds sont recommandés.

3 000 places

Le début du mois de juin est une période favorable aux activités de plein air, à en juger par les fréquentes journées radieuses et agréablement chaudes. Mais comme la pluie est inhérente au climat de Vienne, les journées humides, assez nombreuses, ne sont pas à négliger si on ne veut pas être surpris par les averses.

Les joueurs de l’équipe nationale malgache Ankoay seniors hommes de 3×3 sont donc prévenus et doivent prendre les dispositions nécessaires pour ne pas être pris au dépourvu.

Pas moins de 27 pays seront au rendez-vous de ce sommet mondial dont Madagascar par les Ankoay seniors hommes qui ont déjà eu leur ticket pour être au rendez-vous. Les Ankoay seniors dames si tout se passera bien en Israël auront-elles aussi leur ticket pour être présentes en Autriche?

Le terrain où se joue la coupe du monde de basketball 3×3 à Vienne est déjà prêt avec un espace pouvant accueillir au moins 15 000 personnes dont 3 000 places sont dédiées pour les spectateurs de la coupe du monde. Tout se trouve sur place pour faciliter le séjour de tous les pays participants.

À titre de rappel, Mada­gascar a hérité de la poule A la plus relevée où évolueront la Serbie championne du monde en titre et numéro un mondial, la France, troisième place l’année dernière, l’Allemagne et le Brésil. Les quatre garçons malgaches en la personne de Livio, Elly, Arnol et Fiary continuent toujours leur préparation.

Avec les expériences de nos quatre porte-fanions (victoire aux jeux africains, championnat d’Afrique l’année dernière), ils pourront tirer leur épingle du jeu et pourront créer la surprise.