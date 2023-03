ANDOHARANOFOTSY – IAVOLOHA – Trois gros camions obstruent la circulation

Un malheur n’arrive jamais seul. Avec la fermeture de la bretelle entre Ankadimbahoaka et Ankadievo, l’embouteillage est infernal sur l’axe Anosy-Iavoloha. Hier, après-midi trois gros camions tombés simultanément en panne, deux à Andoharanofotsy et un à l’entrée du pont à Iavoloha ont compliqué la situation. La police a du s’employer pour alterner la circulation mais sa tâche fut ardue. Le bouchon est long de 5km entre Iavoloha et Ankadimbahoaka jusqu’à 22 heures du soir. C’est dire. Le cas de camions à quatre essieux tombés en panne au moment où il fallait pas est de plus en plus fréquent. Comme il s’agit de camions de vieilles occasions récupérées à l’étranger, les pannes sont inévitables. Si on doit absolument les laisser entrer, il faut certainement limiter leur âge. En outre il faut réglementer coûte que coûte leurs heures de circulation. À ce propos c’est l’anarchie totale. Il est inadmissible que trois camions paralysent la circulation de milliers de voitures. Y a-t-il un responsable dans la salle?