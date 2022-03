Santé publique – L’accès aux soins reste un luxe

En une semaine d’hospitalisation dans un centre hospitalier universitaire (CHU) de la capitale, une famille a épuisé presque toute son épargne. Elle a été contrainte de faire un emprunt, pour pouvoir continuer le traitement de la malade. « Nous dépensons, en moyenne, 50 000 ariary par jour, pour l’achat des médicaments journaliers. C’est supportable. Ce qui nous a coûté un bras, ce sont les examens médicaux. Les professionnels de santé ont prescrit un scanner thoracique, une échographie cardiaque, et une imagerie par résonance magnétique (IRM), pour pouvoir avancer dans les traitements. Il ne nous reste plus rien, après ces examens. Nous avons demandé de l’aide à des proches », témoigne une proche d’une patiente dans ce CHU.

Il faut, au moins, un million d’ariary pour faire de tels examens. Mais trouver cette somme n’est pas facile, pour la plupart des familles qui ont un revenu mensuel de 200 000 ariary. Et ce n’est que le début. Les traitements proprement dits dépendent des résultats de ces examens. Le traitement peut être à vie. Il se peut, aussi, que le patient passe à une intervention chirurgicale. Là encore, la famille de la patiente doit préparer des millions d’ariary pour acheter les médicaments et les intrants nécessaires pendant l’opération, et la location du bloc opératoire.

Sans moyens

Faute de moyens, certains abandonnent le traitement et attendent le bon vouloir de Dieu. Ils demandent de rentrer car n’ont pas les moyens de faire un scanner, de faire une intervention chirurgicale ou n’ont, tout simplement pas, les moyens d’acheter les traitements journaliers.

La couverture de santé universelle (CSU) a été la solution que l’État a proposée pour que tout le monde ait accès à des services de santé de qualité sans subir de difficultés financières. L’idée est que les familles cotisent tous les mois, pour avoir accès aux soins gratuitement, dans les centres de santé de base et dans les centres hospitaliers de référence du district.

La CSU a été mise en place à Vatomandry, avec une antenne Caisse nationale de solidarité santé, en 2018. Elle devrait s’étendre dans d’autres districts, voire dans les centres hospitaliers universitaires, mais ce n’est pas le cas.