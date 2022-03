La paix, c’est combien de morts encore?

Depuis le 24 février, c’est donc déjà 21 jours de perdus. Perdus pour la paix. Si une mauvaise paix avait été conclue auparavant, le théâtre de Marioupol n’aurait pas été détruit. Chaque jour passé en surenchères verbales coûte la vie à des enfants, des femmes et des hommes. Des civils qui, comme dans toutes les guerres, n’ont jamais été consultés sur la position que devrait adopter leur pays.

Si la priorité des priorités était un cessez-le-feu, il faudrait laisser aux historiens le soin de démêler la véracité et la chronologie des faits depuis 1991, ainsi que la responsabilité des uns et des autres.

Au bout de ces trois semaines, qui a gagné du temps dans l’espoir d’une internationalisation du conflit et qui en a perdu dans l’enlisement des opérations sur le terrain? Certainement pas les civils ukrainiens. Quand le président ukrainien Volodymyr Zelensky intervient en visioconférence à la Chambre des communes de Londres, au Parlement d’Ottawa, au Congrès américain réuni au Capitole ou au Bundestag allemand, il a admis l’existence d’une guerre au Donbass, depuis huit ans. Là-bas, également, vivent des civils.

Même s’il s’est fait l’écho des mots de Winston Churchill, en 1940, le président ukrainien sait pertinemment que son armée n’a aucune chance militaire faute pour l’OTAN de vouloir ou de pouvoir reconstituer le front des «alliés» d’il y a 80 ans. Les enfants qui pleurent après leurs parents ou les parents qui craignent pour leurs enfants et tous les autres qui ont perdu les leurs, comprennent-ils la rhétorique guerrière du «Nous combattrons jusqu’au bout»?

Le 15 mars, le président ukrainien admettait enfin que l’Ukraine ne pourrait pas adhérer à l’OTAN. Mais, n’était-ce pas la «garantie» que la Russie a toujours demandée aux Occidentaux? Une fois la querelle vidée de cet objet-là, quel sera le prochain pas vers la paix, une neutralité à l’autrichienne? On peut s’étonner qu’il ait fallu un gâchis humanitaire pour arriver à la seule conclusion réaliste.

Le président américain Joe Biden a toujours déclaré qu’aucun soldat américain n’irait se battre en Ukraine et il a motivé son refus d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine par la crainte d’une confrontation directe avec Moscou et le risque d’une troisième guerre mondiale.

De la part du président ukrainien, invoquer Pearl Harbor (7 décembre 1941) ou le 11 septembre 2001 n’est pas sans ambiguïté quand on sait que le premier a conduit au largage de bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki et que le second a créé le chaos au Moyen-Orient.

Alors que les tractations diplomatiques diplomatiques continuent, le président américain a traité son homologue russe de «criminel de guerre». Aussitôt, la Russie a déclaré «inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du Chef de l’État, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier». Escalade verbale dangereuse qu’il faut rapidement désamorcer. Même à dix mille kilomètres, Madagascar n’a pas besoin d’une troisième guerre mondiale.