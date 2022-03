Forum – La Grande île à l’honneur à Monaco

Un rendez-vous à ne pas manquer. Le Monaco Economic Board, en collaboration avec le Club des Entrepreneurs Monégasques en Afrique (CEMA), organise ce 22 mars une rencontre en ligne en format webinaire dans le cadre de la « Collection CEMA », dont le cinquième volet sera consacré à Madagascar. Une opportunité pour le pays de mieux se faire connaître des investisseurs monégasques.

« État insulaire d’Afrique australe avec qui la Principauté entretient déjà des relations étroites, tant d’un point vue économique que dans la coopération, la Grande île possède de beaux atouts, notamment dans le secteur de l’agriculture (premier producteur mondial de vanille) mais aussi et surtout dans celui des matières premières (pierres précieuses, nickel, cobalt et pétrole). Le potentiel dans le tourisme est également important », souligne le document présentant le programme de la rencontre.

« Pour mieux connaître ce pays à la fois francophone et à fort potentiel, les intervenants aborderont le climat des affaires, les secteurs porteurs et les avantages que peut offrir Madagascar pour les entreprises de la Principauté », avance le Monaco Economic Board.

Les relations bilatérales entre Monaco et Madagascar n’ont cessé d’évoluer positivement d’abord au niveau consulaire (protection des ressortissants et représentations des intérêts de l’État d’envoi dans la limite d’une circonscription consulaire), puis au niveau diplomatique (développement de lien d’amitié et de coopération d’État à État), l’un n’excluant pas l’autre bien entendu en droit international.

De loin, la Principauté de Monaco apparaît comme l’asile doré de nombreuses célébrités. Mais ses dignitaires ont manifesté de la sympathie envers le Père Pedro et son Association Akamasoa. Par de nombreuses actions humanitaires.