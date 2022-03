Études supérieures – Le Management de Projets Innovants lancé

Après 18 mois de réflexion, d’analyse et de concertation entre l’ISCAM, Business School et l’Université Senghor à Alexandrie, le programme «Management de Projets Innovants – MAPI 2022» a été lancé avant-hier.

Le programme de niveau Master 2 en Management de Projets Innovants- MAPI est destiné aux cadres de haut niveau du secteur public et du secteur privé.

Aussi, après une rigoureuse sélection faite par les deux entités, une vingtaine d’auditeurs vont bénéficier de la formation en Manage- ment durant une année. Le syllabus a été pensé et élaboré par l’Université Senghor et l’ISCAM et la formation sera dispensée par des experts nationaux et internationaux.

Il est à rappeler que, l’Université Senghor est une université internationale de langue française au service du développement africain et opérateur direct de la Francophonie, fondée il y a 31 ans à Alexandrie (Egypte). Elle a entrepris la décentralisation de ses offres de formations pour les rapprocher au plus près des pays bénéficiaires, par le biais des Campus Senghor.

Douze pays

Ils se traduisent par un ensemble d’activités de formation conduites en partenariat, au sein d’un pays, avec une ou plusieurs institutions nationales de référence.

Le premier campus Senghor a été mis en place au Burkina Faso en 2012.

Aujourd’hui, les campus Senghor sont présents dans douze pays dont Madagascar, et proposent tous des programmes adaptés selon les besoins et les contextes de chaque pays.

L’ISCAM, Business School est L’Institut Malagasy, qui rejoint les rangs des Campus Senghor. L’ISCAM, qui, avec ses plus de 30 années d’existence propose déjà une palette de programmes internationaux en collaboration avec des institutions internationales, mais également des programmes destinés aux professionnels.