Entreprendre au féminin – Madagascar mise sur le WIA

Après avoir brillé avec deux lauréates lors du « Women in Africa » en 2021, Madagascar compte pour cette nouvelle édition placer de nombreuses candidates.

Dans l’objectif de promouvoir davantage l’entrepreneuriat féminin en Afrique, « Women in Africa » (WIA) forme les entrepreneures du continent en gestion d’entreprise. Le programme offre, en plus de la formation, un appui professionnel dans le domaine de la communication et du réseautage. Selon nos informations, plusieurs candidatures en provenance de Madagascar sont attendues.

« Women in Africa » a ouvert les inscriptions pour sa formation des cheffes d’entreprise pour le compte de l’année 2022. Dans ce cadre, les organisateurs programment des sessions de formation et de coaching en gestion d’entreprise, sous forme d’apprentissage en ligne autonome et de formation de type webinaire. La gestion d’entreprise sera abordée à travers les thématiques telles que le marketing, la finance, la communication, le marketing digital, la logistique e t la gestion des ressources humaines.

La formation cible les femmes entrepreneures qui ont lancé leur entreprise il y a moins de 5 ans. Les secteurs privilégiés sont l’agriculture, la fintech, le numérique, la santé, l’éducation, l’environnement, l’industrie créative et l’industrie de la beauté. Quant aux critères de sélection, ils donnent la part belle à l’innovation, la technologie adoptée, le modèle d’entreprise, le potentiel de croissance, la composition de l’équipe et l’impact. Les candidates bénéficieront aussi d’un cours dans l’un des campus du réseau Honoris United Universities, partenaire du programme, et d’un accompagnement personnalisé dirigé par un expert d’entreprise.

Une initiative qui sourit à la Grande île

« À travers ce programme dont la première édition s’est tenue en 2017, WIA s’engage à accompagner dix mille entrepreneures africaines, d’ici 2030, par la formation, le mentorat, la communication et l’accès au financement. L’objectif est de contribuer à la création de cent mille emplois et 10 milliards de dollars de revenus pour l’économie africaine, d’ici 2030 », a-t-on indiqué.

Une fois présélectionnée et placée dans le parcours de formation approprié, chaque participante bénéficiera d’un un programme d’orientation virtuel pour en savoir plus sur le processus. Suivront les sessions de formation et de coaching en gestion d’entreprise, qui consistent en un mélange d’apprentissage en ligne autonome et de formation de type webinaire. À la fin de la phase de formation, les femmes entrepreneurs seront à nouveau présélectionnées pour participer à la phase de mentorat.

« Women In Africa » se présente comme une initiative à impact social dont la mission est de soutenir les femmes entrepreneures et dirigeantes africaines dans leur cheminement pour avoir un impact sur l’économie. Au cours des 5 dernières années, WIA a développé une plateforme réunissant tous les acteurs concernés. C’est à travers le Women in Africa Philan thropy Endowment Fund, que WIA et ses mécènes développent les programmes pour soutenir les femmes, qu’elles soient étudiantes, entrepreneuses ou dirigeantes.

Le monde malgache de l’entreprenariat au féminin a su profiter des opportunités offertes par WIA depuis son lancement. L’année dernière, Naomy Rasolofonirina de de Pure Vanilla et Hantavololona et Valérie Randriarison de Sevprod ont été sacrées lauréates du concours « WIA54 ». Plus de cinq mille femmes entrepreneures du continent y ont participé, dix -sep t Malgaches on t accédé à la phase finale.

L’annonce de l’ouverture des candidatures pour la sixième édition du WIA a d’ailleurs été largement relayée par les structures dédiées en activité dans le pays, du Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar au COMFWB Madagascar en passant par la plateforme Woman In Business (WIB). Rappelons que l’année dernière, WIA a déployé son plan 2030 dans l’objectif de multiplier par dix le nombre de bénéficiaires. Ainsi, pour la dernière édition, 540 candidates ont pu bénéficier d’une formation et d’un accompagnement.

Aujourd’hui, Women In Africa Initiative revendique le statut de principale plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneuses et leaders. Ses différents programmes (WIA54, WIA Young leaders, WIA Code, WIA Mentoring ) contribuent à la promotion d’une nouvelle génération de femmes africaines qui inventent un leadership inspirant pour changer positivement l’avenir du continent.