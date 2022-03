Antananarivo – Le curage des canaux d’évacuation s’opère à Antohomadinika

Une opération de curage des canaux d’évacuation d’eaux usées s’opère actuellement au niveau de plusieurs quartiers. Malgré les curages des canaux qui y ont été entrepris, le quartier subit les conséquences de la montée incessante des eaux, notamment en période de pluie. Pour cette fois, l’assainissement est renforcé. Le quartier d’Antohomadi­nika est le bénéficiaire de cette opération. Elle va durer près de vingt jours.

Ainsi, près de cinquante personnes sont impliquées dans les travaux, notamment pour le fokontany 3 G Hangar. Une dizaine de personnes participe auprès de la DBTP de la CUA. Les canaux cibles mesurent près de 1km. Dans le fokontany Antohomadinika Centre, cinquante personnes ont été également affectées à ces travaux. Une coopération appuie la fourniture de matériel et les équipements par le biais de Produir pour les voitures effectuant les travaux d’assainissement.

« Nous devons procéder aux travaux avant la réfection des routes. C’est une étape cruciale et le but est de faciliter l’évacuation des eaux usées », indique Bodosoa Razafiman­dimby, directeur des travaux publics au sein de la commune urbaine d’Antanana­rivo. Une coopération entre la CUA et BATIMAX sera effective afin d’aménager les canaux.

Cette partie consiste à augmenter le niveau des canaux afin d’assurer l’acheminement des eaux usées vers le canal C3 et le Canal Andriantany. La commune urbaine d’Antananarivo continue la chasse aux constructions illicites.