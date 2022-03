Amir Andrialemirovason – « Les impayés sont réglés aujourd’hui »

La FSBM négocie maintenant pour la levée de la sanction infligée par la FIPJP à Madagascar, après que les impayés remontant au mois de novembre ont été réglés.

Après plusieurs jours de silence, les dirigeants fédé­raux ont pris la parole, hier à Andraharo. L’occasion pour les membres de la Fédération Sport Boules Malagasy de rassurer les boulistes. Comme quoi « les impayés, reliés au déplacement du mois de novembre en Espagne, ont été réglés », d’après les mots du président Amiroudine Andrialemirovason.

Un communiqué de presse a été distribué en marge du point de presse. « Si la facture restait impayée, actuellement c’est fait. Le MJS et la FSBM n’ont pas ménagé leurs efforts afin d’y remédier », peut-on lire dans celui-ci

La situation devrait maintenant rentrer dans l’ordre. Et ce, quelques jours après que le coup de massue venant de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençale. En fin de semaine dernière, la FIPJP avait lourdement sanctionné Madagascar.

Elle avait déploré le non paiement des frais de séjour des boulistes malgaches, présents au Mondial de Santa Suzanna. La lettre de la FIPJP officialisait alors une suspension d’un an. Ce qui prive la Grande ile de Mondiaux et de Jeux des iles, « jusqu’à régularisation de sa situation ».

Clémence

Désormais, cette sanction ne devrait plus avoir lieu d’être. On attend avec impatience que la FIPJP la retire. « Nous sommes en train de négocier avec la fédération internationale. Nous avons bon espoir de participer au prochain cham­pionnat du monde tête-à-tête et doublettes constituées au Danemark, au mois de mai. De plus, nous bénéficions d’un nouveau partenaire aujourd’hui, à savoir Telma », poursuit le patron de la FSBM.

Amir Andrialemirovason a apporté un peu plus d’éclaircissements au sujet de la fameuse sanction:« Le président de la FIPJP était particulièrement sensible à ce sujet, parce qu’il s’est porté garant pour nous. Il a avancé l’argent pour l’hébergement de nos joueurs. C’est ainsi qu’ils ont pu participer au Mondial de Santa Suzanna. Malheureusement, le remboursement a pris énormément de temps».

On espère maintenant que la FIPJP fasse preuve de clémence. Si elle lève la sanction, alors Madagascar pourra s’engager pour les deux championnats du monde de cette année, en mai au Danemark et en décembre au Bénin. Mais aussi et surtout, la Grande ile pourra inscrire la pétanque au programme des Jeux des iles de l’océan Indien 2023, qui se dérouleront à Antananarivo.