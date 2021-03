RN6 – Des travaux d’urgence battent leur plein

L’état actuel de la Route Nationale N° 6 ne permet plus aux usagers de circuler aisément, pourtant cette route qui s’est fortement dégradée est la seule voie d’accès au septentrion de la Grande Ile .

La partie reliant Ambanja à Antsiranana n’échappe pas à ce phénomène de dégradation du réseau routier, notamment à cause des récentes crues et tempêtes. C’est pour cela que les travaux d’urgence battent leur plein pour éviter la coupure éventuelle et pour rétablir les communications et les circulations grâce au recours à des marchés négociés en procédure d’urgence.

Le ministère de l’Aménagement du territoire et des travaux publics (MATP), par le biais de l’Agence Routière, a déjà procédé à l’appel d’offres pour la réhabilitation d’urgence de la RN6, au niveau du tronçon PK 461+200, à l’entrée de la ville d’Ambanja et du PK 502 + 400 à Antanamazava, situé à 30km au nord de la ville.

Selon les explications du Gouverneur Daodo Arona Marisiky, des travaux d’urgence ont déjà été réalisés au niveau des PK 509+030 Ambatoharanana-PK 527+300 Manehoko . Il en est de même dans la partie d’Ambilobe, « Pour faire face à la saison de pluie et pour éviter les perturbations routières, la région a décidé d’entreprendre les réparations d’urgence sur les portions qui risquent de causer des coupures » a-t-il affirmé.