Meurtre à Betafo – Sept personnes mises en prison

En prison. Une mère de famille se trouve actuellement détenue à Antsirabe pour incitation au crime. Six présumés auteurs principaux ont été amenés et placés dans la maison de force de Tsiafahy. Telle est la citation du parquet auprès du tribunal de première instance d’Antsirabe, avant-hier.

Le capitaine Irinjaka Rabemananjara, commandant de compagnie de la gendarmerie de Mandoto, et ses hommes, ont assuré le transfert de six prévenus.

Tout a commencé en février, à Ambohitraivo, district de Betafo, un jeune homme est décédé des suites d’une étrange maladie. Avant de mourir, il aurait révélé à sa famille que sa propre tante l’avait ensorcellé. En l’écoutant, son père a vu rouge. Il n’a pas pensé déposer plainte à la gendarmerie pour ce qui est arrivé à son fils. Il voulait appliquer la loi du talion.

Quelques jours plus tard, dans la nuit de dimanche à lundi 8 mars, la femme accusée de sortillège et son mari ont été tirés de leur sommeil par six hommes munis d’objets métalliques contondants. Ils ont été amenés à une centaine de mètres de leur maison. Ils ont ensuite été poignardés, décapités et entraînés jusque dans la rizière où ils ont été laissés pour morts.

Crime monstrueux

L’enquête a été menée tambour battant, puisque certains des criminels avaient déjà quitté leur village pour fuir. Toutefois, aucun d’eux n’a échappé au coup de filet organisé par les éléments de la gendarmerie. Ils se sont faits arrêter dans des localités différentes. Pressés de questions, ils ont immédiatement reconnu le crime monstrueux.

La gendarmerie a profité de cette occasion pour rappeler à la population que le tribunal est le seul ayant le pouvoir d’authentifier la responsabilité d’une personne dans un crime avant de la punir ou pas. L’homi­cide est condamné par la loi. L’auteur mérite une lourde peine.

« Le bureau de la gendarmerie est ouvert à tous. Chacun est invité à porter plainte en cas de suspicion pour qu’on fasse une enquête », conclut le groupement du Vakinan­karatra.