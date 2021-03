Examen du Baccalauréat – Les nouvelles séries contestées

Le torchon brûle entre la Plateforme des directions nationales des écoles privées (DNP) et le ministère de l’Éducation nationale. Les écoles privées remettent en question l’intégration de la série Organisation- Société Économie (OSE) à l’examen du baccalauréat, pour la session 2021. « Un programme scolaire en phase d’expérimentation peut-il être présenté à l’examen officiel ? En plus, ce changement n’est pas préparé. Il faut au moins deux à trois ans, pour le changement d’un programme scolaire. Il faut, tout au moins, des enseignants qui maîtrisent les nouvelles matières. Pourtant, la formation de ces enseignants ne commence que cette année », regrette Justin Rakotoniaina, secrétaire général de la plateforme des DNP, hier.

Pour cette plateforme, le ministère ne fait que du forcing. « Ni le conseil national de l’éducation, ni les directions nationales des écoles privées n’ont validé ce nouveau programme scolaire », rajoute Justin Rakotoniaina.

Ce dernier va jusqu’à qualifier de « bêtise », cette décision du ministère de l’Éducation nationale.

Pas concernées

Le ministère de l’Éduca­tion nationale contredit les allégations des directions nationales des écoles privées. « Ce nouveau programme scolaire pour l’enseignement secondaire est en phase d’expérimentation dans des lycées, depuis 2018. Il est en phase pilote, dans les établissements scolaires publics. Les écoles privées ne sont pas encore concernées. Par ailleurs, chaque candidat au baccalauréat pourra choisir librement sa série. Il peut choisir entre les nouvelles séries et les anciennes séries », explique le directeur général de la Pédagogie, Andria­miakatsilavo Raoniherijaona. Il explique que l’intégration de ces nouvelles séries au lycée va permettre aux élèves d’avoir des notions sur les filières qu’ils choisiront à l’enseignement supérieur.

Les séries OSE, Littéraires et Scientifiques vont, progressivement, remplacées les séries A1, A2, C et D. Pour cette session 2021, les candidats pourront encore se présenter avec ces anciennes séries. Le ministère de l’Education nationale compte appliquer le nouveau programme scolaire, comportant ces nouvelles séries, dans tous les lycées publics, dès l’année scolaire prochaine.