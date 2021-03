Épidémie – Huit cents porteurs du virus de Covid-19 en traitement

Au moins huit cent dix neuf personnes sont porteuses du virus de Covid-19 à Mada­gascar, actuellement. C’est l’effectif des patients en traitement, recensés dans tout Madagascar, selon la situation de l’épidémie de coronavirus à la date du 16 mars, rapporté par le centre de commandement opérationnel (CCO), hier, sur la chaîne de télévision nationale. Quatre vingt-quatorze d’entre eux développent la forme grave de la maladie et sont pris en charge dans les hôpitaux. Deux ont succombé dans la région de Boeny.

Le nombre des nouveaux cas, au quotidien, ne diminue pas. Une légère hausse a été même constatée, par rapport aux chiffres de cette semaine. Cent trente huit cas ont été confirmés positifs, le 16 mars. Toutefois, la région d’Analamanga voit une baisse significative des nouveaux cas. Analamanga ne compte que trente-quatre, sur les cent trente-huit porteurs du virus. Alors que les personnes qui passent le test de dépistage du coronavirus à Andohatapenaka sont en hausse, dernièrement. Dans les régions d’Atsinanana et d’Atsimo Andrefana, les nouveaux porteurs du virus identifiés augmentent, progressivement. Vingt-quatre à Atsina­nana et vingt-deux à Atsimo Andrefana. Diana enregistre douze nouveaux cas. Boeny, Analan­jirofo et Sofia enregistrent, chacune, dix cas. Six à Vaki­nankaratra, quatre à Sava, trois à Menabe, deux dans l’Amoron’i Mania, un à Ihorombe.

Depuis les premiers cas de coronavirus à Madagascar jusqu’au 15 mars, un cumul de vingt-et-un mille huit cent vingt-six nouveaux porteurs du virus est enregistré. Vingt mille six cents en sont sortis guéris, trois cent trente-sept sont décédés. Ces chiffres vont, encore, augmenter dans les prochains jours.