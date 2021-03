Droits de la femme – Entre débrouillardise, dépendance et aspirations

Les femmes dans le sud-ouest essaient tant bien que mal d’affirmer leur rôle et leur place dans la vie économique et sociale de la région. Il y a celles qui avancent dans le concept porteur de l’économie sociale et solidaire, d’autres sont membres d’associations soutenues par des mains généreuses et il y a celles qui attendent des coups de pouce pour survivre. Les femmes progressent à pas de tortue vers l’autonomie.

Secteur pêche

La pêche n’a pas été bonne pour les femmes membres du Réseau national des femmes de la Pêche (RENAFEP) Atsimo Andrefana. Le contexte de la pandémie réduit les revenus des femmes membres, regroupées au sein de la fédération. Les besoins des sociétés exportatrices ont diminué et le confinement a amené les hôtels à mettre la clé sous la porte. « Nous avons enregistré une baisse considérable du volume de vente durant le confinement. Pour nos clients à Antananarivo, si en temps normal, un collecteur arrive à écouler 300kg de calmar par semaine, à peine 50 kg étaient vendus durant le confinement. Si le prix du kilo du poulpe a été de 9000 ariary auparavant, elle se vend actuellement à 5000 ariary » explique Viviane Expresse, secrétaire général du RENAFEP Atsimo Andrefana.

Économie sociale

Le réseau regroupant plus de deux mille femmes reparties dans trente-trois associations dans la région Atsimo Andrefana, rassemble des femmes pêcheurs, des mareyeuses, des femmes collecteurs et celles dédiées à la transformation. « Le Réseau a beaucoup de confiance avec la nouvelle année 2021 et espère récupérer la totalité de nos clients locaux, les sociétés d’exportations, les hôtels locaux, ceux sur la RN7 et à Antananarivo » souligne Virginie Ratiaray Gorette, présidente du RENAFEP Atsimo Andrefana. Mais la résurgence de la Covid- 19 semble anéantir l’espoir de l’entrepreneure. Durant le confinement de 2020, les produits venant des districts n’ont pu être acheminés pour la transformation ni pour être commercialisés. Ce qui a pénalisé les femmes de la pêche.

Circulaire

Viirginie R. Gorette dirige une SARL qui commercialise les produits collectés à Morombe, Manombo, Itampolo, Ambolomailaka, par les associations appartenant au réseau. « Les femmes membres du réseau ont plus davantage par rapport aux autres pêcheurs et collecteurs. La recherche de débouchés de leurs produits est prioritaire. Nous collectons une tonne de produits tous types confondus par jour en ce moment et ces produits trouvent de suite des acquéreurs » précise Virginie R. Gorette. Les associations féminines assurent la disponibilité et la qualité des produits depuis leur pêche jusqu’à la société qui assure la commercialisation des produits. Les poulpes et les langoustes sont principalement destinées aux sociétés exportatrices, le thon et les calmars intéressent la vente locale, les clients de la capitale, et les poissonneries.

Renforcement

En 2009, au début du RENAFEP, la capture a atteint dix tonnes par jour et le kilo du poisson s’achetait à 700 ariary. Aujourd’hui, les produits se font rares et se pêchent loin. Le RENAFEP a pu former et renforcer la capacité de près de neuf-cent femmes. Des partenaires comme le Projet d’Appui aux communautés de pêcheurs entre autres ont aidé les associations féminines de la Pêche. Des activités de recherche sur les crabes ont également été organisées pour elles.

L’association « Fitiavana Maroloko » dans le fokontany d’Ankatsakatsa, commune rurale d’Ankilimalinike, district de Toliara II, bénéficie de l’appui de l’ONG Reef Doctor. Quarante femmes membres de l’association deviennent depuis peu des agricultrices. Et les légumes qu’elles plantent, poussent. « Nous avons reçu des formations en culture maraîchère. Nous cultivons des concombres, des courgettes, des carottes, des betteraves et des choux. Ce que nous n’avons jamais fait auparavant. Cette localité a rencontré de graves problèmes d’approvisionnement en eau et nous n’avons cultivé que du manioc » explique Clémentine Tendry, présidente de l’association. Avec cette eau aléatoire, les bénéfices tirés des maniocs sont aussi aléatoires et les familles subsistent au peu rapporté par cette activité.

Pression

Aujourd’hui, l’association approvisionne des hôtels et restaurants à Toliara car les produits sont de qualité. Un château d’eau a été mis en place. L’activité ne consiste pas seulement à planter des légumes à cycle court mais d’apprendre une petite notion de gestion et de marketing. Après une étude de marché, l’association vend entre autres les concombres pas moins de 2500 ariary le kilo à des collecteurs. L’ONG Reef Doctor protège les habitats marins et côtiers du littoral de la région Sud-ouest. Elle allie la conservation avec des activités de développement social, dans le but de lutter contre la surexploitation et de rendre les communautés autonomes dans la réduction de la pauvreté. « Nous appuyons cette association féminine depuis six mois. Le développement socio-économique sur la côte terre rentre dans nos activités de conservation marine. Les communautés sont incitées à maintenir leurs activités sur la terre ferme pour ne pas constituer de pression sur la mer » explique Sauvé Ratovonjanahary, Assistant Project de Reef Doctor. L’ONG développe six autres sites d’appui en agriculture dans la région.

Les femmes n’ont pas d’emploi

Vulnérables. Les femmes ne sont pas encore autonomes, économiquement, alors que c’est le thème véhiculé cette année pour la célébration du droit de la femme. « Le 8 mars en soi n’a pas de rentrée d’argent particulière. Les membres des associations cotisent pour réaliser des activités ou des œuvres sociales pour marquer le 8 mars. Alors que les femmes n’ont pas de travail. Elles espèrent que les associations dans lesquelles elles appartiennent peuvent les aider à trouver des petits boulots » reconnaît Yvonne Razanajanahary, présidente du comité du 8 mars pour Atsimo Andrefana. Alors que la région compte quelques deux cents associations féminines. Les femmes sont sans travail alors qu’on leur demande de cotiser pour faire tourner leurs associations. La responsable explique qu’il y a des associations qui sont parrainées par des partis politiques ou par des personnalités politiques pour survivre. « Les hommes politiques ou des autorités font toujours recours à nos services, ne serait-ce que pour les travaux d’assainissement de la ville. Les femmes sont alors payées sous forme de HIMO à 5000 ariary par jour » poursuit-elle.

Efforts

Les femmes à Toliara ont diverses compréhensions quant au sens du « droit de la femme ». Un millier de femmes relevant de diverses associations et directions régionales des services techniques déconcentrés sont pourtant présentes tous les ans aux festivités du 8 mars, organisées dans la ville de Toliara. « C’est la fête de la femme. Nous faisons la fête » répondent certaines d’entre elles. « C’est le moment de faire connaître notre rôle important dans la société » répliquent les autres. Il y a celles qui aspirent à de meilleures considérations des femmes de la part des hommes. Le 8 mars dernier, les autorités locales ont promis de considérer les projets des associations féminines et trouver des bailleurs pour les financer. Nivo de l’association « Vehivavy Mila Fivoarana », par exemple, fait partie des vingt femmes à avoir bénéficié d’une formation en transformation de savon par la société Base Toliara. Le projet n’a plus connu de suite après la suspension de la société. Elle espère être entendue par les autorités qui promettent des financements.

Femme et poésie….délaissées

Mirana Razafiarisoa écrit des poèmes, des textes, des récits et des contes depuis 2006. Elle a commencé par un poème intitulé « Ny tànanay ». Une inspiration puisée d’un vécu citadin alors qu’elle habitait encore Fianarantsoa. Aujourd’hui, animatrice à la radio Université de Toliara, c’est le support par excellence qui fait connaitre ses œuvres. La plupart des contes et récits qu’elle écrit relèvent des faits de société constatés. Mais il lui arrive d’écrire des faits imaginaires. L’écrivaine a même déjà proposé ses récits pour être joués à la Radio Madagascar. Des groupes de personnes, des entités ou des organismes, font recours à sa spécialité pour faire passer des messages spécifiques, à travers des poésies et des récits. Les scènes sont essentiellement les événements culturels organisés chez l’Alliance française ou lors des grands événements historiques du pays, 29 mars, 26 juin.

Motivation

La poésie est ce que Mirana Razafiarisoa préfère. « C’est une inspiration instantanée. Je peux former des mots en vers en quelques secondes. Ce qui n’est pas le cas pour les récits qui demandent en moyenne une semaine pour obtenir une satisfaction de bienfait. La poésie relate en grande partie des vies sentimentales, le sens de l’amour ou l’amour entre les personnes ; cela touche personnellement, et la poète, et ceux qui écoutent la poésie » s’exprime-t-elle. « Jusqu’ici, je reçois des feed-back positifs sur mes poésies, lesquelles percent les cœurs, les désespoirs, les craintes, les aspirations mais aussi les espoirs. Et cela me procure du bien. C’est ce qui fait ma motivation. Toutefois, je me considère encore comme une non professionnelle mais une grande passionnée » poursuit la poète.

Syndicat

Ce n’est pas un métier à prendre au sens de travail rémunérateur. « La poésie n’est pas encore considérée à Toliara. Ce n’est pas encore assimilé comme un art, une œuvre. Alors que la poésie et les récits font partie intégrante de la culture d’une communauté » regrette Mirana R. Un syndicat d’écrivains, d’acteurs et de poètes est né en 2009 à Toliara. Le syndicat dénommé « Taramasoandro » regroupe une trentaine de passionnés, répartis à Saint-Augustin, Toliara, Befandriana Sud et Ankililoaka. Ils ont eu l’opportunité d’être formés par l’écrivaine Michèle Rakotoson ou encore Nalisoa Ravalitera.

Aspirations :

→ Des Scènes avec des évènements fréquents pour faire connaître les œuvres poétiques, les contes et les récits →Des renforcements de capacité et échanges avec d’autres écrivains du pays →Revoir avec le ministère en charge de la Culture, la question de « gratuité » des œuvres, l’archivage physique ou numérique des œuvres, et la production dans un recueil de toutes les œuvres des poètes et écrivains de la région Atsimo Andrefana.