Covid en milieu scolaire – Les écoles privées resteront ouvertes

Devant la hausse de cas de covid-19, certains parents d’élèves demandent la fermeture temporaire de l’école. Cependant, la plupart des établissements scolaires ne sont pas du même avis.

Le coronavirus circule en milieu scolaire. « Mon fils a été fébrile, le lundi 8 mars, lorsqu’il rentrait de l’école. Il a été en repos maladie, le lendemain. Le mercredi matin, ma femme avait eu une forte fièvre. Elle a, tout de suite, effectué un test de dépistage du coronavirus. Le résultat a été positif. Elle a été admise à l’hôpital, le soir. Les résultats des tests ont été, également, positifs pour moi et mon fils », témoigne le père d’un élève d’une école catholique à Antananarivo, cette semaine. Pour lui, c’est son fils qui a emmené le virus à la maison. Il aurait choppé le virus à l’école. « Il passe 90% de son temps à l’école. Sa mère fait du travail à distance et moi, mes contacts sont très limités », rajoute-t-il.

Ce père de famille aurait avisé le directeur de l’établissement. Ce dernier lui aurait assuré que des mesures allaient être prises. « Jusqu’à maintenant, aucune mesure n’est prise dans cet établissement », enchaîne-t-il. Pour lui, la fermeture temporaire de l’école est nécessaire pour éviter la propagation du coronavirus. Mais la direction nationale des écoles catholiques n’envisage pas la fermeture de leurs établissements scolaires. « La fermeture de l’établissement aura de l’impact sur l’enfant, au niveau pédagogique. Nous pensons même que les enfants sont plus protégés à l’école que lorsqu’ils sont dans la communauté. S’ils ne vont pas à l’école, ils vont accompagner leurs parents dans les marchés », souligne le père Jules Ranaivoson, directeur national des écoles catholiques, hier.

Les enfants épargnés

Les directions nationales des écoles privées sont de même avis que les écoles confessionnelles catholiques. Elles ne veulent, surtout, pas que le problème de paiement des frais de scolarité et des salaires des enseignants, revient. « On avait proposé aux élèves de récupérer des devoirs à l’école. Ce système est anti-pédagogique, car tous les parents ne peuvent pas surveiller leurs enfants à la maison. Par ailleurs, si les cours sont suspendus et que nous demandons aux enseignants de donner des exercices, nous serions obligés de les payer. Mais les parents seront, également, en difficulté, ils n’auront pas le moyen de les payer », indique Justin Rakotoniaina, secrétaire général de la plateforme des directions nationales des Enseignements privés.

Les enfants semblent moins affectés par le coronavirus. Depuis l’arrivée de ce virus, très peu d’enfants ont été hospitalisés pour avoir développé la forme grave de la maladie à coronavirus. Le souci, c’est que s’ils emmènent le virus à la maison, ils vont contaminer leurs parents, leurs grands parents, qui peuvent être vulnérables à la maladie.