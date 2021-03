Coronavirus – Retour à la mobilisation générale

Le conseil des ministres édicte des mesures pour briser la chaîne de contamination de la Covid-19. Certains points rappellent les heures tragiques de la crise sanitaire.

Interdiction de réunion de plus de deux cent personnes. Il s’agit d’une des mesures décidées durant le conseil des ministres d’hier, pour casser la chaîne de contamination du coronavirus.

Face à la hausse inquiétante des nouveaux cas de contamination au coronavirus et surtout des décès, l’État réagit et édicte les mesures sanitaires à appliquer. Les dispositions mises en vigueur se déclinent en trois points majeurs. La première concerne les lieux qui accueillent les malades ou les personnes présentant des symptômes. Tous les Centres de santé de base (CSB), sont ainsi mobilisés au front. Pareillement pour tous les hôpitaux « Manarapenitra ».

À Antananarivo et ses environs, outre l’hopital « Manarapenitra » d’Andohata­penaka, l’hopital d’Anosiala, les Centres hospitaliers universitaires d’Ampefiloha et de Befelatanana, ainsi que l’hôpital de Fenoarivo sont, également, mobilisés pour accueillir les malades de la Covid-19. Le second point concerne les lieux où faire les tests de dépistage. À Antananarivo, cela se passe au CHU-HJRA et le village Voara. Dans le reste du pays, ce rôle est dévolu aux Centres hospitaliers de référence de district (CHRD).

Le troisième point concerne les mesures pour briser la chaîne de contamination. Outre la limitation du nombre de personnes aux réunions publiques, il y a aussi la limitation à dix du nombre de personnes pouvant assister à l’enterrement d’une personne décédée de la Covid-19. Sauf autorisation expresse et à condition d’être en plein air, le public est interdit aux événements sportifs. La distribution de décoction Covid-Organics (CVO), dans les Fokontany pour prévenir la contamination va, également, reprendre.

Retour du BIS

Le conseil des ministres édicte aussi, la vulgarisation de la distribution du CVO Plus, sous forme de gélule, toujours dans le cadre de la prévention. Les ministères sont même autorisés à s’approvisionner directement auprès de l’usine Pharmala­gasy. L’armée, elle aussi, sera à nouveau mobilisée au front de la guerre contre le coronavirus. Le Bataillon d’intervention spéciale (BIS), sera de nouveau déployé pour le transfert des malades et le suivi des traitements patients en traitement à domicile soit par des visites, soit par téléphone.

Les 4×4 ambulances seront donc, de retour sur les routes et dans les ruelles des quartiers. Les médecins officiants dans le privé sont, aussi, mobilisés pour les consultations en ligne et le suivi des traitements à domicile. Le suivi du respect des gestes barrières dans les transports en commun et surtout la traçabilité des voyageurs sur les lignes nationales seront à nouveau renforcés. Le conseil des ministres réaffirme, également, la fermeture des frontières de Madagascar aux pays à risque, sans pour autant préciser lesquels.

L’Exécutif rappelle, par ailleurs, la nécessité d’appliquer et respecter les gestes barrières dont le port de masque obligatoire et la distanciation sociale. Deux comportements basiques qui peinent à être respectés, pourtant, sauf réprimande sévère des forces de l’ordre. Bien que le nombre des nouveaux cas soit en hausse, l’État ne songe pas encore à un retour au confinement. Christian Ntsay, Premier ministre, l’a affirmé, samedi. Décréter une nouvelle période d’état d’urgence sanitaire ne semble pas non plus figurer dans les plans étatiques, pour l’heure.

Même si l’armée est mobilisée par le biais du BIS, il ne devrait donc, pas y avoir de présence militaire massive dans les rues. En édictant les mesures sanitaires durant un conseil des ministres classiques, l’État ne veut, visiblement, pas être alarmiste.