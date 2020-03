Théâtre – « Henjan-droa » illustre les méandres du divorce

Un rendez-vous dominical qui promet une fois de plus d’émerveiller un public de tous âges et de toutes les générations. L’ouverture officielle de la saison théâtrale annuelle au sein de l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba ravira tous les inconditionnels du genre ce 22 mars à partir de 15h. À l’affiche de cet après-midi, une pièce exclusive en trois actes écrite par le fameux Wast Ravelomoria et portée sur les planches par les membres de l’Association des artistes du théâtre Malagasy. Sobrement intitulé « Henjan-droa », il s’agit là d’une représentation inédite de cette douloureuse aventure que décident de prendre deux êtres liés par le mariage, qui décident de se séparer. Tirés par les deux bouts, comme se traduit littéralement le titre de cette pièce donc, Ratsima et Ravonihanta ne s’entendent plus, ne se supportent plus et entament leur séparation au bout de six ans de vie commune. De là, une certaine rivalité subsiste entre eux, comme quoi lequel survivra le mieux à ce divorce, l’un voulant toujours avoir le dernier mot sur l’autre et vice-versa. Ravony rejoint alors son concubin, sans grande réussite, tandis que Ratsima galère pour retrouver l’amour de son côté. Se retrouveront-ils alors ou bien camperont-ils sur leurs positions respectives ? C’est le synopsis de « Henjan-droa », une histoire qui peut sembler être d’actualité et qui en subjuguera sans doute plus d’un.