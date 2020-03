Pétanque – Inamovible Cicine

Bouliste chevronnée, Francine Randriambahiny , alias Cicine, a décidé d’aider les jeunes talents dernièrement. Un choix judicieux, vu la victoire de dimanche dernier durant la coupe nationale.

Francine Randriamba­hiny a ajouté un nouveau trophée à son ta­bleau de chasse, dimanche.

Aux côtés de Volatiana Andriamihaja du Club bouliste Bon Avenir (C2BA) Antsirabe et de Nirinaniaina Monique, alias Tita, respectivement aux postes de pointeuse et de milieu, elle a remporté la coupe nationale, au boulodrome d’Imerintsia­tosika. Une victoire acquise au bout de la nuit et sous une pluie fine.

Des conditions qui ne l’ont pas gênée, d’après ses propos : « C’est pareil en compétition internationale. Qu’il fasse nuit ou qu’il pleuve, on continue à jouer, sauf si l’arbitre en décide autrement. Personnellement, j’y suis habituée et cela ne m’a pas dérangée ».

Les années passent, mais elle reste au plus haut niveau. Elle évolue aujourd’hui avec deux jeunes joueuses, Tita et Vola. Un choix inspiré des boulistes français de renom: « Quintais et Suchaud ont décidé de rejouer avec le jeune Dylan Rocher. Le succès fut au rendez-vous. J’ai décidé d’en faire autant, pour aider la relève à fructifier son potentiel. Un respect mutuel se distingue entre Tita, Vola et moi.

J’essaie toujours de partager avec elles mes expériences ».

Cicine et Tita se connaissent depuis longtemps. Entre autres, elles ont disputé ensemble le Mondial 2017, en Chine.

Bon feeling

Un sommet planétaire conclu à la place de vice-championnes. Cette année, Vola, dix-huit ans seulement, les a rejointes.

D’où la formation du trio victorieux de dimanche dernier. « Je l’avais remarquée lors du championnat national de l’an dernier. Dès que nous nous sommes connues, nous avons immédiatement eu un bon feeling. Elle a tout de suite accepté, quand je l’ai sollicitée pour jouer avec nous. Une bonne entente, ainsi que notre solidarité, constituent notre principal point fort », rajoute Cicine. Cette dernière vit à Antananarivo.

Par contre, ses deux coéquipières sont installées à Antsirabe. Dès qu’elle le peut, Cicine se déplace dans la ville d’Eaux, pour qu’elles puissent s’entraîner ensemble. Le genre d’effort admi­rable, qui mène au succès. Un succès qu’elles espèrent poursuivre lors du cham­pionnat national en triplettes constituées, les samedi 13 et dimanche 14 juin à Antsirabe.