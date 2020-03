Pandémie – L’Inde propose un partenariat pour contrer le coronavirus

Principal pays vis-à-vis duquel Madagascar importe des produits pharmaceutiques, cosmétiques et d’autres denrées, l’Inde s’est finalement décidée à proposer une solution dans le contexte actuel de propagation du coronavirus. Pour plusieurs importateurs de médicaments à Madagascar, des craintes ont été déjà émises dès le début de ce mois concernant le risque de pénurie des produits en provenance de l’Inde et de la Chine. Sur les étals des pharmacies, la plupart des médicaments en vente à Madagascar sont brevetés en Inde et sont importés de ce même pays. De plus, des évacuations sanitaires en terre indienne en cas de maladie grave sont parmi les options classiquement proposées aux patients de Madagascar. « C’est dans un souci de sécurité collective que l’Inde a suspendu les liaisons aériennes en partance et en direction de son territoire. La santé publique est primordiale », a précisé l’ambassadeur de l’Inde à Madagascar, Abhay Kumar. Justifiant cette mesure, l’ambassade indienne a rapporté hier les décisions officielles du gouvernement indien préconisant l’ouverture d’un partenariat.

« Réaffirmer l’importance de la transparence, du partage d’informations et du partenariat pour éviter des réactions d’extrême panique ou d’inaction. Nous sommes disposés à refléter et à protéger les intérêts de nos partenaires en Asie du Sud dans les forums multilatéraux sur ces questions transfrontalières, comme en témoignent les discussions actuelles. Dans les limites imposées par nos besoins et l’incertitude quant à l’orientation future de cette crise, nous sommes prêts à aider nos voisins. C’est en reconnaissant le fait que nous ne pouvons pas lutter contre ce défi pandémique si nous ne contribuons pas à l’arrêter chez nos voisins », selon le Premier ministre indien Narendra Modi. Entre Madagascar et l’Inde, les échanges commerciaux se sont renforcés cette année, mais le coronavirus les entrave. Même si tout prétendant à un visa vers l’Inde ne peut en obtenir jusqu’à la mi-avril, l’Inde constitue une destination de choix pour des commerçants locaux d’origine indienne et des Malgaches en quête accrue d’opportunités d’affaires.

Impératif de coopération

C’est en conséquence du rapprochement entre les Etats membres de l’Association sud-asiatique pour la coopération régionale que la proposition indienne est annoncée. Madagascar établit depuis longtemps des relations commerciales avec les Etats membres de cette organisation sous-régionale et l’épidémie de coronavirus affectant certains de ces Etats impacte les importations et exportations réalisées par les opérateurs économiques à Madagascar. Selon la confirmation d’un homme d’affaires, « les huiles essentielles sont, par exemple, des produits phares dont l’exportation est orientée vers les pays d’Asie du Sud et de l’Océan Indien membres de l’ Association sud-asiatique pour la coopération régionale ». Avec la variété de produits qu’importe et qu’exporte Madagascar, le gouvernement malgache est toujours resté ouvert à toute proposition de partenariat bilatéral et international en matière de prise de mesures.

Rapporté par un journal français, le Figaro, le premier décès lié au coronavirus en Inde a été détecté jeudi. « Cette pandémie a mis à rude épreuve la capacité du monde à aider les autres. La coopération régionale est donc impérative. C’est dans ce contexte que l’Inde tend la main à ses voisins pour prioriser les besoins humanitaires, réaffirmant l’impératif d’une action collective contre une pandémie qui nous menace tous; et souligner l’impératif des efforts de coopération de tous les pays de la région pour relever un défi transnational aussi complexe », reconnaît le Premier ministre indien dans un communiqué officiel recueilli auprès de l’ambassade de l’Inde.