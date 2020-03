Épidémie – Un cas suspect hospitalisé à Anosiala

Le énième cas suspect de coronavirus est admis au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Anosiala. Il s’agit d’un Malgache qui revenait de l’Europe. Il a débarqué à l’aéroport international d’Ivato, hier après-midi. Avec une température de 38°C, de la toux, l’homme a été, tout de suite, envoyé dans cet hôpital pour recevoir les soins nécessaires et pour éviter tout risque de propagation de la maladie. « Son état est stable, il n’y a rien de grave. Mais comme il provenait d’un pays où le coronavirus sévit, et en présentant ces symptômes, son hospitalisation est obligatoire», indique une source auprès de l’hôpital. Il a effectué un test de diagnostic du coronavirus. Le résultat de ces prélèvements sera connu, ce jour.

Le CHU Anosiala a déjà enregistré quelques cas suspects de coronavirus, depuis le mois de février. Aucun cas n’a été confirmé par l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM), jusqu’à présent. Huit autres personnes sont mises en quarantaine à Anosiala. Elles ne présentent pas de signes suspects, mais elles sont en observation, pour avoir séjourné dans les pays comme l’Italie ou la Chine, les plus touchés par la pandémie, selon les instructions de l’État. Elles ont pu attraper le virus, pendant leur séjour.

L’État exige, également, le confinement de toutes les personnes en provenance de l’Europe. Trois cent quarante personnes sont en quarantaine à Antananarivo, dont trois cent vingt-trois à domicile et dix-huit dans un hôtel, selon le rapport du ministère de la Santé publique, hier, en début de soirée. Elles ont signé une lettre d’engagement qui indique qu’elles doivent rester chez elles et à l’écart de toute personne, pendant quatorze jours et envoyer leur température, deux fois par jour pendant cette période.

La période d’incubation du coronavirus est de quatorze jours. L’État arrivera-t-il à surveiller une à une ces trois cents personnes ? Restent-elles vraiment confinées chez elles? Le nombre des personnes à surveiller va certainement augmenter. D’autres passagers vont pouvoir venir de l’Europe, jusqu’à jeudi à 23h59, heure à laquelle Madagascar a décidé de suspendre pendant trente jours, les vols qui le relient à l’Europe.