TRANSPORT AÉRIEN – L’open sky presque intégral

L’ouverture des frontières aériennes de Madagascar approche les 360°. Les vols accordés aux compagnies aériennes se multiplient et des nouvelles dessertes ont été ouvertes.

Un vrai coup de pouce pour les activités touristiques. La destination Madagascar souvent handicapée par sa distance vis-à-vis des pays viviers de touristes, peut combler cette pénalité géographique par les transports aériens. Il semble que les autorités aient enfin compris les bénéfices de ces raccourcis tombés du ciel pour le tourisme. Ainsi, les brouilles avec l’Afrique du Sud sur l’envoi illicite des 73,5 kilos de lingots d’or ont été dissipées. Voilà qu’Air Link a été autorisée à opérer trois vols par semaine sur la ligne Johannesburg- Antananarivo.

Air Link prévoit aussi de rallier Nosy Be depuis la capitale sud-africaine à partir du 23 juin. Les opérateurs touristiques qui ont souhaité l’augmentation des fréquences de vols ne peuvent que se réjouir de ces initiatives allant dans le sens de leurs revendications. Dans la foulée de cette nouvelle dynamique du ballet aérien, Rolland Ranjatoelina, ministre des Transports et de la météorologie, annonce l’ouverture prochaine de la liaison Le Cap-Toliara avec une autre compagnie. Ces tremplins sud-africains sont autant d’options pour les visiteurs désireux de se rendre dans la Grande île de faire le détour. Ce qui constitue des solutions pour le déficit en nombre et en couverture des vols longs-courriers. Sur ce point, Air France a été gratifiée d’un cinquième vol hebdomadaire supplémentaire entre Paris et Antananarivo. Air France et Madagascar Airlines sont les seules compagnies à transporter des voyageurs sur cette ligne. D’autres sont autorisées pour les cargos. Elles suggèrent la «libéralisation» de ce marché pour qu’une vraie concurrence s’instaure. S’exprimant pour la première fois d’une manière positive sur Madagascar Airlines, Rolland Ranjatoelina a précisé que «les vols long-courrier vers et en provenance de l’Europe sont les priorités de Madagascar Airlines. Pour Guangzhou, il s’agit d’un point d’ancrage important pour les voyages d’affaires, mais ne constitue pas une urgence pour Madagascar Airlines. Qui s’attèle aussi à améliorer ses prestations domestiques er régionales».

Dans cette visée, la reprise des vols Milan-Nosy-Be a été évoquée lors de la Bourse internationale du tourisme dans la capitale lombarde à laquelle Madagascar a envoyé une forte délégation. Pour happer dans son sillage des touristes italiens attirés par l’île aux parfums. Il apparaît telle une évidence que l’open sky exigé par des partenaires techniques et financiers se concrétise. Même si aucune compagnie étrangère n’a encore manifesté une attention particulière sur les vols intérieurs. Pour des raisons de rentabilité financière. Dans le passé, les dirigeants d’Air Madagascar n’ont pas émis des objections à cette éventualité. Mais à une condition. Que les intrus desservent aussi des endroits isolés comme Tambohorano ou Ankavandra. Air Madagascar a fait des services publics et du bénévolat, transporter les bons des caisses d’une poignée de fonctionnaires par exemple, dans ces bleds perdus. Air Madagascar a voulu imposer des exploitations équitables. Comme ce qui a été imposé aux sociétés de téléphonies mobiles contraintes de contribuer au désenclavement des communes isolées. Afin de réduire la fracture et la facture numériques. Au prix d’un investissement massif.