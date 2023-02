TOURISME – Des passagers de marque

Trop rare pour ne pas être signalé. Ravinala Airports a accueilli le vol «Abercrombie & Kent USA» dans les aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be. En provenance d’Inde, les passagers visitent Madagascar avant de continuer leur tour du monde. Ce qui signifie que Madagascar passe pour être un passage obligé pour les professionnels du tourisme à l’échelle mondiale. Les actions promotionnelles menées ici et là commencent à donner les résultats escomptés. Abercrombie & Kent est une agence de voyage sélective, proposant des vacances de luxe, des visites privées et des aventures en petit groupe dans le monde entier, en vol privé, mettant en avant des destinations inspirantes ainsi que des circuits répondant aux besoins et souhaits des voyageurs.