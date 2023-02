TALATA ANDRAIKIBA – Un garçon ressuscite puis décède

La mort, la résurrection et puis la mort d’un garçon de 9 ans obnubilent les habitants de Talata Andraikiba, à Antsirabe, depuis mercredi. Ils ont vu du surnaturel. Selon ses proches, l’enfant avait attrapé une grenouille, une mantelle dorée, et l’a donnée à sa volaille. Depuis, chaque nuit, un esprit vient le dominer. Le phénomène s’est aggravé et a détérioré sa santé. Il a dû être hospitalisé. Il a rendu son dernier souffle, lundi à 1h du matin. Après avoir reçu son acte de décès, sa famille a ramené son corps à la maison pour être préparé pour les funérailles. L’enterrement était prévu mercredi à 15h. Il ne s’est rien passé à la veillée mortuaire. Mais le lendemain, vers 10h, le défunt a bougé et s’est réveillé devant sa famille sidérée. Il a quitté sa table funéraire et a parlé avec ses proches. On lui a donné une soupe. Il a dit qu’il était fatigué et qu’il allait se reposer.Sa famille l’a conduit de nouveau à l’hôpital. À leur arrivée, le médecin l’a examiné et leur a expliqué qu’il ne respirait plus. Le bureau municipal d’hygiène est également venu attester le décès. Des gens curieux et effarés s’attroupaient à l’hôpital. Après la séance du formol, le garçon a été enterré le même jour. Les gendarmes ont surveillé de près l’ordre public.